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Прощальный матч Буффона пройдет в Турине или Парме

Федерация футбола Италии намерена организовать прощальный матч для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает Football Italia.

Встреча может состояться либо на стадионе "Ювентуса", либо "Пармы".

39-летний вратарь стал самым дорогим голкипером в истории, перейдя летом 2001 года в "Ювентус" из "Пармы" за 53 миллиона евро.
Теги: Буффон Ювентус Сборная Италии
Вчера, 23:25
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