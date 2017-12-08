Прощальный матч Буффона пройдет в Турине или Парме

Федерация футбола Италии намерена организовать прощальный матч для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает Football Italia.Встреча может состояться либо на стадионе "Ювентуса", либо "Пармы".39-летний вратарь стал самым дорогим голкипером в истории, перейдя летом 2001 года в "Ювентус" из "Пармы" за 53 миллиона евро.