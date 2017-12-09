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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что поражения армейцев от "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7) не будут иметь значение перед матчем 20-го тура премьер-лиги.

"Не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил. Дерби - противостояние, предсказать исход которого невозможно никогда, несмотря на текущее положение соперников. Тут у ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше "Спартака", - передают слова Хомухи "Известия".
Теги: Хомуха Спартак ЦСКА
Сегодня, 09:47
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