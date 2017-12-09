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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА
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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что поражения армейцев от "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7) не будут иметь значение перед матчем 20-го тура премьер-лиги.
"Не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил. Дерби - противостояние, предсказать исход которого невозможно никогда, несмотря на текущее положение соперников. Тут у ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше "Спартака", - передают слова Хомухи "Известия".
"Не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил. Дерби - противостояние, предсказать исход которого невозможно никогда, несмотря на текущее положение соперников. Тут у ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше "Спартака", - передают слова Хомухи "Известия".
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