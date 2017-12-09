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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
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У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
"Реал" сделает "Краснодару" предложение по трансферу Смолова
Руководство "Реала" в ближайшее время сделает "Краснодару" предложение по нападающему Федору Смолову, сообщает Diario Gol.
Ранее была информация, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".
В нынешнем сезоне форвард сборной России провел 13 матчей и забил 10 голов.
Ранее была информация, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".
В нынешнем сезоне форвард сборной России провел 13 матчей и забил 10 голов.
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