"Реал" сделает "Краснодару" предложение по трансферу Смолова

Руководство "Реала" в ближайшее время сделает "Краснодару" предложение по нападающему Федору Смолову, сообщает Diario Gol.Ранее была информация, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".В нынешнем сезоне форвард сборной России провел 13 матчей и забил 10 голов.