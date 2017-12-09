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"Реал" сделает "Краснодару" предложение по трансферу Смолова

Руководство "Реала" в ближайшее время сделает "Краснодару" предложение по нападающему Федору Смолову, сообщает Diario Gol.

Ранее была информация, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".

В нынешнем сезоне форвард сборной России провел 13 матчей и забил 10 голов.
Теги: Смолов Краснодар Реал Трансферы
Сегодня, 18:05
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(3)
№9 Написал: FC CSKA (Сегодня, 18:26) #
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online

ну если это так- не думая, "надо, Федя, надо"
Регистрация: 23.11.2017
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Цитата: acuk
Спорю на правое яйцо Кафельникова что не перейдет

Пожалуй твои оба поставлю на аналогичный результат

Смотрите не ошибитесь,а то куда Кафельников будет ещё четыре яйца размещать.)


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 18:23) #
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online

Это можно объяснить только тем, что Испанцы боятся нашу сборную, и хотят нашего лучшего нападающего лишить игровой практики, усадив на лавку, перед ЧМ. anguished satisfied
Регистрация: 17.02.2008
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
бедная Лопырева


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мамаева ещё надо в связку. Кристинка уже не молод.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Вот это бомба!!

для таких как ты)
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:09) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Спорю на правое яйцо Кафельникова что не перейдет

Пожалуй твои оба поставлю на аналогичный результат
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Спорю на правое яйцо Кафельникова что не перейдет
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:08) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это бомба!!!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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