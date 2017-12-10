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Юпп Хайнкес: осеннее чемпионство не так важно. Мы победили и увеличили отрыв

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал последние успешные матчи мюнхенской команды.

"Осеннее чемпионство не так важно. Главное, что мы победили и увеличили отрыв. В течение последних недель мы набрали хорошую форму, команда показывает привлекательный футбол. Смотреть на турнирную таблицу очень приятно, но не более.

Я не собираюсь устраивать по этому поводу фейерверк", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 09:39
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