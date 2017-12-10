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Главный тренер "Вердера": я очень доволен, мы хорошо поработали

Главный тренер "Вердера" Флориан Кохфельдт прокомментировал победу над "Боруссией" 2:1) в 15-м туре чемпионата России.

"Я очень доволен. Мы хорошо поработали. Но разочаровала травма Фина Бартельса. Надеемся, что у него не разрыв ахиллова сухожилия", - цитирует специалиста Kicker.
Теги: Вердер Бавария
Сегодня, 11:05
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