Главный тренер "Вердера": я очень доволен, мы хорошо поработали

Главный тренер "Вердера" Флориан Кохфельдт прокомментировал победу над "Боруссией" 2:1) в 15-м туре чемпионата России."Я очень доволен. Мы хорошо поработали. Но разочаровала травма Фина Бартельса. Надеемся, что у него не разрыв ахиллова сухожилия", - цитирует специалиста Kicker.