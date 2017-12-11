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Водителям такси рекомендуют подучить английский язык к ЧМ-2018

В Москве установлены требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать зрителей ЧМ-2018, говорится на сайте мэрии столицы.

Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. Выдача аккредитаций начнется в первой половине 2018 года. Автоперевозчикам нужно будет погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше.

"Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.

Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Наша цель - исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ога, водители такси на русском то говорить не могут ((( шакалы


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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