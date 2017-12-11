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Вратарь "Байера" Лено заинтересовал "Баварию"

"Бавария" проявляет интерес к голкиперу "Байера" Бернду Лено, передает Bild.

25-летний вратарь сборной Германии может пополнить мюнхенцев в январское трансферное окно в связи с травмами Мануэля Нойера и Свена Ульрайха.
Теги: Бавария
Сегодня, 09:36
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