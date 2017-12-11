Вратарь "Байера" Лено заинтересовал "Баварию"

"Бавария" проявляет интерес к голкиперу "Байера" Бернду Лено, передает Bild.25-летний вратарь сборной Германии может пополнить мюнхенцев в январское трансферное окно в связи с травмами Мануэля Нойера и Свена Ульрайха.