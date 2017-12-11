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Защитник "Баварии" попал в ДТП по по пути на встречу с болельщиками

Защитник "Баварии" Рафинья попал в ДТП, передает Bild. Футболист и представитель клуба ехали на встречу с фан-клубом мюнхенцев в Гундельфингене.

Сообщается, что Рафинья был за рулем, и машину занесло на заснеженной трассе. В результате столкновения никто не пострадал. Позже бразильский футболист все же добрался на запланированную встречу с болельщиками.
Теги: Бавария Рафинья
Сегодня, 14:59
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