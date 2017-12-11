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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
Защитник "Баварии" попал в ДТП по по пути на встречу с болельщиками
Защитник "Баварии" Рафинья попал в ДТП, передает Bild. Футболист и представитель клуба ехали на встречу с фан-клубом мюнхенцев в Гундельфингене.
Сообщается, что Рафинья был за рулем, и машину занесло на заснеженной трассе. В результате столкновения никто не пострадал. Позже бразильский футболист все же добрался на запланированную встречу с болельщиками.
Сообщается, что Рафинья был за рулем, и машину занесло на заснеженной трассе. В результате столкновения никто не пострадал. Позже бразильский футболист все же добрался на запланированную встречу с болельщиками.
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