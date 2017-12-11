Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев, "Базель" снова едет в Манчестер. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов

К сожалению, ни одному российскому клубу не удалось пробиться в 1/8 финала главного еврокубка. Тем не менее, все мы будет очень внимательно следить за весенней частью баталий Лиги Чемпионов, а потомурешил по горячим следам оценить шансы соперников в парах, которые сегодня определил жребий.Первая же пара получилась одной из сильнейших на этой стадии. Мы увидим противостояние двух глубоких и вдумчивых тактиков, при этом игровая философия у Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино различается кардинально, потому наблюдать за их битвой будет невероятно интересно."Юве", разумеется, мечтает наконец-то взять КЕЧ после двух недавних поражений в финалах, а все футболисты "старой синьоры" наверняка помнят, что этот турнир – последний шанс их главной легенды Джанлуиджи Буффона поднять над головой "ушастого".Вот только "шпорам" до всего этого нет никакого дела, и они сами желают продвинуться на поздние стадии Лиги Чемпионов. Тем более что на фоне не самого удачного выступления в АПЛ у "Тоттенхэма" есть повод сконцентрироваться, прежде всего, на международных баталиях.Весной 2011-го Аллегри уже проигрывал "сперс" в 1/8-й, но тогда Макс возглавлял "Милан", а лондонской командой руководил Харри Реднапп…Только наши недавние соперники по группе отыграли против одного манчестерского гранда, как судьба одарила их встречей с другим представителем сего английского города.Если судить по форме команд на сегодняшний день, у швейцарцев нет вообще никаких шансов. В своем втором сезоне во главе "горожан"сотворил из "голубой луны" машину по добыванию побед, против которой практически ни у кого нет противоядия. "Базель" хорош, о чем свидетельствует домашняя виктория в схватке со злейшим врагом "Сити", однако это не отменяет того факта, что сии коллективы располагаются на разных планетах. Итоговый успех "Базеля", случись он, станет оглушительной сенсацией.А вот у одной из самых титулованных английских команд могут возникнуть определенные проблемы.Да, "красные" бывают невероятно хороши, что мы совсем недавно прочувствовали на собственной шкуре. Но в целом Юрген Клопп, работающий с "Ливером" уже более двух лет, пока что так и не добился от мерсисайдской дружины стабильности. Качество игры "Ливерпуля" в значительной степени зависит от формы лидеров и настроения команды в целом. И если к противостоянию с "Порту" что-то в красном механизме будет барахлить, случиться может всякое.Знаменательная для российского футбола пара, ведь в ней сошлись коллективы, с которыми наши клубы совсем недавно бились на групповой стадии.Благодаря этому нам хорошо известно, что "Белая Андалусия" может неожиданно вытворить такое, что не лезет не только в футбольные, но даже и регбийные ворота. Это я про те самые 1:5, да. Ладно, их можно считать в определенной степени случайными. А вот пять сухих мячей от "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", которые подопечные Эдуардо Бериццо получили в прошлую субботу, - никак нет. "Севилья" – хорошая, однако эмоционально не очень уравновешенная команда.именно таких соперников и любит. Португальский мэтр умеет расставлять капканы для тех, кто не держит голову холодной. Учтите, что при этом "МЮ" обладает еще и более мощным составом, особенно страшным в контратаках. Против такого оппонента андалусийцам будет очень сложно с их дырявой обороной.Наверное, самая яркая пара 1/8 финала. Судьба будто специально проверяет амбиции парижского клуба. Год назад в качестве экзаменатора ему досталась "Барселона", и подопечные, отлично сдав первую часть теста, полностью завалили вторую. Теперь команду из столицы Франции будет проверять другой испанский гранд, а заодно и победитель двух предыдущих розыгрышей турнира.В этом противостоянии переплелось очень многое. Тут и Эмери против клуба из родной страны, а у Зидана то же самое. И Мбаппе vs. "Реал", который вроде бы хотел приобрести французского вундеркинда. Неймар же, думается, еще чувствует на губах привкус "класико"."Мадрид" в текущем сезоне оставляет неоднозначное впечатление, и пока что выглядит не лучшим образом, если соотносить игру и результаты "сливочных" с их достижениями и задачами. В частности, непривычно слабую форму демонстрирует Роналду. На данный момент небольшое преимущество можно было бы отдать ПСЖ.Однако ЗиЗу уже дал нам понять, что умеет подвести свою команду к пику именно тогда, когда наступает время решающих схваток, так что исход сражения двух претендентов на Кубок чемпионов выглядит абсолютно непредсказуемым.Единственный представитель постсоветского пространства в плей-офф ЛЧ получил далеко не худший жребий. В группе чемпионы Украины обменялись победами с "Наполи", и хотя на "Сан-Паоло" уступили аж 0:3, в целом смотрелись отнюдь не хуже неаполитанцев. А нынешняя "Рома" вряд ли сильнее команды Маурицио Сарри., известный теперь на всю Европу благодаря костюму Зорро, превратил донецкий коллектив в тактически очень грамотную и хитрую структуру, совладать с которой весьма затруднительно. Так что "волкам", коих "оранжево-черные" уже выбивали на этой стадии семь лет назад (3:2, 3:0), будет очень непросто.Правда, проблемой для "Шахтера" может стать тот самый зимний перерыв, о котором нам не нужно дополнительно рассказывать. Кроме того, во время трансферного окна донбасский клуб может потерять кого-то из лидеров (прежде всего, Фреда), и тогда его шансы серьезно снизятся.Еще одна пара, претендующая на статус центральной. Во второй половине 2000-х эти соперники регулярно пересекались в плей-офф Лиги Чемпионов, и их противостояния всегда были крайне принципиальными и жаркими, ну а оглушительный скандал имени норвежского арбитра Тома Хенинга Овребо, думается, помнят все.Сейчас градус напряженности между "пенсионерами" и "сине-гранатовыми" даже не ниже – он, по сути, исчез вовсе. Но это никак не отменяет того, что они будут сражаться до последней капли крови, и нас ждут два увлекательнейших матча.Текущий игровой год подопечные Антонио Конте проводят гораздо слабее, чем предыдущий, и уже, по большому счету, лишились шансов отстоять титул чемпионов Англии. "Барса" же после всех летних злоключений пришла в себя и стала демонстрировать неожиданно классный футбол, ведь от Эрнесто Вальверде многие ждали провала. Так что, если говорить о ситуации на сегодняшний день, шансы "блауграна" выглядят куда предпочтительнее. Да и на тактический гений Конте сильно рассчитывать "Челси" не стоит – "Муравей" ему в этом деле вряд ли серьезно уступает.Главному немецкому гранду стоит подготовить несколько отменных подарков для госпожи Фортуны. Заняв в своем квартете лишь второе место, мюнхенцы вполне могли попасть на равного себе противника, но вместо этого вытянули потенциально лучший вариант.Шенол Гюнеш, в свое время сотворивший диво со сборной Турции, сподобился на чудо поменьше, выведя "Бешикташ" в 1/8-ю с первой позиции. Тем не менее, разница в классе между "ротен" и "черными орлами" равна гигантской пропасти, и помочь стамбульцам может разве что огромный наплыв их поклонников на "Альянц Арену", ведь в Германии, как известно, проживает очень много турок.