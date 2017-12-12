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Олег Иванов: ничья с "Зенитом" закономерна

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов дал оценку игре 20-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0).

"Моменты были и у нас, и у соперника. Исходя из этого я думаю, что ничья закономерна.

Соскучился по футболу. Когда ты постоянно играешь, а потом по какой-то причине пропускаешь несколько месяцев, начинаешь скучать, хочется быстрее вернуться на поле.

Можно сказать сил практически хватило. Где-то пришлось потерпеть. Хочу сказать спасибо партнёрам, которые подстраховывали и помогали. Теперь нужно хорошо поработать на сборах. Время поиграть еще будет", - передает слова Иванова пресс-служба клуба.
Теги: Иванов Ахмат
Сегодня, 09:40
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