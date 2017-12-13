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"Бавария" рассматривает возможность подписания контракта с Кевином Траппом

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Баварии", передает K?lner Stadt-Anzeiger.

Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Трапп в этом сезоне провел два матча.
Теги: ПСЖ Бавария Трансферы
Сегодня, 21:08
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