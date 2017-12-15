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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Комбаров: ребро уже срослось, начинаю тренироваться
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что восстановился от перелома ребра, который он получил в матче РФПЛ с "Зенитом" (3:1).
"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе.
Главное, что оно срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе.
Главное, что оно срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
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