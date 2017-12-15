Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Комбаров: ребро уже срослось, начинаю тренироваться

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что восстановился от перелома ребра, который он получил в матче РФПЛ с "Зенитом" (3:1).

"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе.

Главное, что оно срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 14:57
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо, еще что под конец года это произошло. Все таки Джикия нужен в центре.
А Комбар молодец, затащил в матче с бомжами норм.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:07) #
  • +3
  •  (3)

Ригони только со второй попытки сломал ребро Комбарову


--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.