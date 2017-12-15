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Дмитрий Комбаров: "Спартак" уже успеет войти в сезон к матчу с "Локомотивом"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров уверен, что команда успеет войти в сезон к игре 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

Напомним, команды сыграют 4 марта на стадионе в Черкизово.

"Воодушевляет, что мы последнюю игру выиграли (у ЦСКА - 3:0) и с хорошим настроением ушли в отпуск. Сейчас надо хорошо отработать на сборах и уже входить в заключительную стадию сезона.

В первом после перерыва туре матч с "Локомотивом". Это будет очень важная игра. Не сказал бы, что подойдем к нему без раскачки, потому что уже сыграем к тому моменту в Лиге Европы, так что раскачаемся. В сезон должны войти нормально.

"Локомотив" – хорошая команда, Юрий Павлович (Семин) – опытный тренер", - передает слова Комбарова "Р-Спорт".
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какими будет локо и Мы весной.. Вот это вопрос.. Кто хорошо на сборах будет работать и укрепится футболистами… тот и победит.. И победит в чемпе!
Регистрация: 28.11.2017
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