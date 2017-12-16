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Эцио Гамба: ЧМ по футболу без Италии - это все равно что ЧМ по дзюдо без России

Генеральный менеджер сборных России Эцио Гамба высказался о непопадании сборной Италии на ЧМ-2018.

"Смотреть чемпионат мира по футболу без сборной Италии – это все равно что наблюдать за чемпионатом мира по дзюдо без сборной России. Смотреть за этими командами в данных видах спорта – это гордость.

Или еще приведу пример, с чем это можно сравнить: поехать на Олимпиаду в Японию и не увидеть на турнире японскую команду. Это странно", - передает слова менеджера "Р-Спорт".
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 12:54
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