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"Спартак" не отпустил Зе Луиша в "Брайтон"

"Брайтон" заинтересован в приобретении форварда "Спартака" Зе Луиша, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда, которая в сезоне-2016/17 завоевала путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.

Однако сделка вряд ли состоится – руководство красно-белых не устраивает сумма предложения, составляющая чуть больше пяти миллионов евро, и клуб не собирается расставаться с одним из ведущих форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка в РФПЛ.
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 19:07
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11
(2)
№11 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Накуй это вон туда 8==>
Сейчас только только состав устаканлся.
Все играют на команду. В трех матчах с прямыми конкурентами Краснодар, бомжы и цлка 10 мячей.. ухх жара. Когда такое было то? Причем все соперники биты в одну калитку. Беш шансов.

Это ты про 5-1? Точно, было дело. smile
А по итогам двух матчей 5-4 в нашу пользу. Хрен оспоришь.
А все туда же - в одну калитку ... smirk


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№10 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: К.А.
Цитата: Blessing
Правильно сделали.

ты уже тут?прост говорят что тебя контузило взрывом пердака утекая,после того как появилась новость про то,что Промес лучший игрок.

Глупость какая, если я спокойно переношу ежедневные, многомиллионные взрывы свинячьих пердаков, то что мне один нежный... confused

joy Во дебил!
Регистрация: 13.08.2009
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
пошли на хрен
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:05) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Глупость какая, если я спокойно переношу ежедневные, многомиллионные взрывы свинячьих пердаков, то что мне один нежный...

сказочник.прям как фурсенка.

Цитата: Blessing
Глупость какая, если я спокойно переношу ежедневные, многомиллионные взрывы свинячьих пердаков, то что мне один нежный...

сказочник.прям как фурсенка.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Blessing
Правильно сделали.

ты уже тут?прост говорят что тебя контузило взрывом пердака утекая,после того как появилась новость про то,что Промес лучший игрок.

Глупость какая, если я спокойно переношу ежедневные, многомиллионные взрывы свинячьих пердаков, то что мне один нежный... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:45) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Правильно сделали.

главное, чтоб вы Дзюбу не отпустили
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 19:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть еще на слуху побудет, потом потеряется и фиг узнаешь,где он.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:40) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Правильно сделали.

ты уже тут?прост говорят что тебя контузило взрывом пердака утекая,после того как появилась новость про то,что Промес лучший игрок.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:14) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Накуй это вон туда 8==>
Сейчас только только состав устаканлся.
Все играют на команду. В трех матчах с прямыми конкурентами Краснодар, бомжы и цлка 10 мячей.. ухх жара. Когда такое было то? Причем все соперники биты в одну калитку. Беш шансов.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (8)

Правильно!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
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