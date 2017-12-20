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Дмитрий Аленичев: мы еще увидим настоящего Дзюбу

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев не сомневается, что форвард "Зенита" Артем Дзюба еще покажет свою лучшую игру.

– Дзюба как футболист закончился?

– Нет, категорически. У меня хорошие отношениях с Артемом. Понимаю, что болельщики "Спартака" на меня разозлились за то, что когда-то взял Дзюбу в самолет после матча в Петербурге. Но каждый останется при своем мнении – считаю, что ничего криминального не сделал.

А Артем еще скажет свое слово. Не исключаю, что на следующий год в "Зените" его не будет. Но не сомневаюсь, что если Дзюба перейдет в другую команду, то сможет там показать свой высокий уровень и подтвердить класс. Я знаю, что это профессионал с большой буквы. Не хочу рассуждать про человеческие качества, но в плане профессионализма в нем уверен. Мы еще увидим настоящего Дзюбу.

– Стоит ли форварду задуматься об аренде?

– Ему однозначно нужно бороться за место с составе "Зенита". Артем решит сам, но как мне кажется, он должен каждый день грызть землю. И тогда всем еще все докажет, не сомневаюсь.

СЭ
Теги: Аленичев Дзюба
Сегодня, 08:59
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12
(1)
№12 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно место этого бревна вместе с Бакланами!!
Регистрация: 18.03.2012
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ох и наслушаемся мы от Темки когда в аренду в Томь поедет smiling_imp
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 09:53) #
  • 0
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online

Отдайте лучше это дерево на пилораму, на изделия, пользы больше будет.
Регистрация: 4.05.2014
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:49) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
а впрочем, несомненно..

как только дзюба покинет зенит- мы все не только увидим, но и услышим настоящего дзюбу..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 09:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а сейчас он игрушечный что ли?
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мдак ты Алень....

Вся команда окуела, когда увидела ЧТО лезет к ним в автобус..

вся команда была в шоке, когда увидела, что это Нечто грузится вместе с ними ещё и в самолёт..

а потом весь полёт была вынуждена слушать подъё6очки и смекуёчки окуевшего существа, с пивком развалившегося на трёх креслах.

и только ты, лосяра, до сих пор не видишь в этом ничего страшного..
.
и это после того, как оно в интервью прилюдно и не стесняясь регулярно поливало гомном эту же свою бывшую команду..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:32) #
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online

Мы еще увидим настоящего дзюбу на скамейке запасных.
Регистрация: 2.03.2017
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 09:13) #
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Так возьми его в Енисей и там смотри, специалист великий.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: garford (Сегодня, 09:11) #
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Да Дима, разочаровываешь ты с каждым разом. Если ты со шлюбой в хороших отношениях, так хоть держи это при себе, не выноси на публику. Откуда ты взял, что колун профи, он бабки любит больше чем мать родную, только языком трепать, больше он ни на что не годен. Вот пришёл к бакланам хороший тренер и всё встало на свои места, этот профи полирует скамейку, больше его не видно, даже трепаться перестал, язык свой в одно место засунул, короче прямая ему дрога в Арарат.
Регистрация: 5.07.2016
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
настоящий это в Томи? или переходящий в ЦСКА? open_mouth

в Ростов к Карпину
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:02) #
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online

настоящий это в Томи? или переходящий в ЦСКА? open_mouth


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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