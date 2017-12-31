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Сергей Кирьяков: команда года - "Спартак", открытие 2017-го - Кузяев

Сергей Кирьяков: команда года - "Спартак", открытие 2017-го - Кузяев Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Викторией Яковлевой подвел итоги уходящего года в отечественном футболе.

Событие года

- Лидерство «Локомотива». Никто перед стартом чемпионата страны не мог подумать, что красно-зеленые уйдут на зимнюю паузу во главе турнирной таблицы. Да и еще с таким приличным очковым запасом. Так что случайным этот успех, конечно, не назовешь.

Команда года

- «Спартак». Это однозначно. После стольких лет без золотых медалей красно-белые завоевали чемпионство. Спартаковцы показывали неплохой футбол, у ребят горели глаза, была жажда борьбы. В целом, конечно, команда подарила своим болельщикам очень много хороших моментов в этом году.

Футболист года

- Назвал бы троих игроков: спартаковцы Квинси Промес и Денис Глушаков, а также Федор Смолов из «Краснодара». Эта тройка очень выделяется в нашем чемпионате. Плюс, можно сказать, что уверенная игра нападающего «Зенита» Александра Кокорина — это возрождение года. После предыдущего неудачного сезона матчи в нынешнем чемпионате он достаточно удачно провел, доказав скептикам, что на него еще можно надеяться.

Открытие года

- Понятно, что это Далер Кузяев из «Зенита». В «Ахмате», тогда еще «Тереке», этот футболист играл на достаточно хорошем уровне, но в «Зените» сделал достаточно существенный скачок вперед и дорос до уровня сборной России. Он, конечно, сильно выделяется.

Матч года

- Я отмечу два матча: «Спартак» - «Севилья» (5:1) и Россия — Испания (3:3). Оба поединка запомнились и борьбой, и результатом. Победа «Спартака» над «Севильей», наверное, самая крупная победа красно-белых в Лиге чемпионов. А встреча нашей сборной с командой Испании просто подарила какой-то оптимизм и надежду.

Разочарование года

- Крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» на выезде в Лиге чемпионов (0:7). Понятно, что без поражений в спорте не обходится, но с таким счетом, конечно, проигрывать нельзя. Разумеется, сильно

разочаровало и то, что впервые две наши юношеские сборные не преодолели первый отборочный раунд чемпионата Европы. Для меня это, откровенно говоря, было неприятно. Да и оступились наши команды не в самых сильных группах. Что и говорить, очень горькая пилюля.

Сюрприз года

- Опять же сюда можно отнести очень уверенное выступление «Локомотива», а также игру Кокорина, который после прошлого неудачного сезона вернул себя в список кандидатов на участие в домашнем чемпионате мира.
Теги: Кирьяков
Сегодня, 08:11
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:35) #
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Физрук года-Кирьяков. Сюрприз года-тульский Арсенал
Регистрация: 26.08.2010
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