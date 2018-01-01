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Таш Саркисян: всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают "Спартак"

Бывший редактор спортивных трансляций "Матч ТВ" Таш Саркисян высказался относительно лидерства "Локомотива".

– На "Локомотив" в этом сезоне выбирались?

– Несколько раз. Все-таки часто отсутствую в Москве.

– Если честно, перед чемпионатом верили в Семина?

– Абсолютно нет. Для меня такой результат – главный спортивный сюрприз года. Не только по первым, а даже по пятым матчам ощущалось, что ничего хорошего не выйдет. Все катилось в болото. В итоге аналитика и ожидания оказались далеки от реальности.

– Поняли, за счет чего команда лидирует?

– В ней собрались замечательные футболисты. Огромное количество людей, которым есть, что доказывать на поле. От Денисова и Миранчуков до списанного Фарфана и Фернандеша. На фоне внятного состояния дел в клубе это дало результаты.

– Игра-то нравится?

– То, что творилось моментами впереди, – очень красиво. Голы Фарфана с передач Миранчука – это топ.

– "Спартак" все равно ярче.

– Результат на табло.

– То есть голы на 90-х минутах не парят?

– В прошлом году "Спартаку" тоже везло – много очков зарабатывали в конце. И потом, что значит везет? Мяч сам собой залетал в ворота? Голы складывались из нюансов, командного старания. Конечно, не без везения. Но любой чемпион и лидер – всегда игра плюс везение.

– Не боитесь, что весной такого не будет?

– Ой, ну это расклад "Советского спорта" и "Спорт-Экспресса" начала 90-х: "Подскажите, есть ли шансы?" Посмотрим! Ничего не ясно. Весной все начнется с нуля. Заново. "Локомотиву" еще играть со "Спартаком" и "Зенитом".

– Какой победе в сезоне радовались больше всего?

– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.

– Ненавидите его?

– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен, – передает слова Саркисяна "Eurosport".
Теги: Спартак Локомотив
Вчера, 21:50
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15
(16)
№15 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: кандид
Смиритесь , есть СПАРТАК и все остальные stuck_out_tongue_winking_eye

Я думал, вы у соперников не можете выиграть 16 лет, оказывается, вы мухи и срожались с самым интересным. В этом году, походу, вы с тем же сражаться и будете. И снова не справитесь.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№14 Написал: кандид (Сегодня, 07:52) #
  • +3
  •  (3)

Смиритесь , есть СПАРТАК и все остальные stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 07:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
ТАШ САРКИСЯН: ВСЕГДА С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОТРЮ, КАК ДЕРГАЮТ "СПАРТАК"
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Я больше сторонник оттягивать девушек, а не ваше оттягивание футболистов наблюдать. Как выигрывают смотреть интересно, но дёргать надо представительность другого пола.
Рождаемость у нас хворает, а не дёргать тех, кто родить не может.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 03:47) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trachok
то особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен

не в бровь, а в глаз

Присоединюсь, ибо все верно. Особенно про избранность.
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:25) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по словам очередной хейтер, только носатый. Ну и х..й с ним.
Регистрация: 10.12.2017
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
...За "Спартак" болеет много крутых людей. ...
Народная команда...что еще...
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:17) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
Про Спартак слышал, а про Таша ни разу

Я - тоже. Но если - не взирая на лица, то - всё по делу.
Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен
Регистрация: 6.12.2014
№8 Написал: колокольчик москва (Вчера, 23:51) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Про Спартак слышал, а про Таша ни разу


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№7 Написал: trachok (Вчера, 23:25) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
то особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен

не в бровь, а в глаз
Регистрация: 12.05.2013
№6 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 23:10) #
  • +4
  •  (22)

Цитата: Седой
Поэтому и понесли с мясного канала?


С каких это пор газпрёмовский канал стал мультикомандным?
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:35) #
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
ЦСКА
Поэтому и понесли с мясного канала?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: grisha (Вчера, 22:29) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Вперёд, христианские братья -
Кроши азербайджанцев в остром соусе )))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:12) #
  • -9
  •  (31)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: igorspartak
кто это?


Действительно , кто это ? В магазине " Полушка " есть такой грузчик , возможно - водитель " маршрутки " в Бирюлёво , когда комплекс неполноценности таких Ташей - хачей получает выход в интервью такого же " Таша " , они уже счастливы . Саркисян ? А , понятно . Про армянский футбол поговорить не захочет..


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:08) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Интервью целиком:
https://fclmnews.ru/news/81622-tash-sarkisyan.html


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 21:57) #
  • -6
  •  (38)
Болеет за:
«Спартак»
кто это?если армянское чучело из камеди тогда вопросов больше не имею


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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