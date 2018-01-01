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Таш Саркисян: всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают "Спартак"
Бывший редактор спортивных трансляций "Матч ТВ" Таш Саркисян высказался относительно лидерства "Локомотива".
– На "Локомотив" в этом сезоне выбирались?
– Несколько раз. Все-таки часто отсутствую в Москве.
– Если честно, перед чемпионатом верили в Семина?
– Абсолютно нет. Для меня такой результат – главный спортивный сюрприз года. Не только по первым, а даже по пятым матчам ощущалось, что ничего хорошего не выйдет. Все катилось в болото. В итоге аналитика и ожидания оказались далеки от реальности.
– Поняли, за счет чего команда лидирует?
– В ней собрались замечательные футболисты. Огромное количество людей, которым есть, что доказывать на поле. От Денисова и Миранчуков до списанного Фарфана и Фернандеша. На фоне внятного состояния дел в клубе это дало результаты.
– Игра-то нравится?
– То, что творилось моментами впереди, – очень красиво. Голы Фарфана с передач Миранчука – это топ.
– "Спартак" все равно ярче.
– Результат на табло.
– То есть голы на 90-х минутах не парят?
– В прошлом году "Спартаку" тоже везло – много очков зарабатывали в конце. И потом, что значит везет? Мяч сам собой залетал в ворота? Голы складывались из нюансов, командного старания. Конечно, не без везения. Но любой чемпион и лидер – всегда игра плюс везение.
– Не боитесь, что весной такого не будет?
– Ой, ну это расклад "Советского спорта" и "Спорт-Экспресса" начала 90-х: "Подскажите, есть ли шансы?" Посмотрим! Ничего не ясно. Весной все начнется с нуля. Заново. "Локомотиву" еще играть со "Спартаком" и "Зенитом".
– Какой победе в сезоне радовались больше всего?
– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.
– Ненавидите его?
– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен, – передает слова Саркисяна "Eurosport".
– На "Локомотив" в этом сезоне выбирались?
– Несколько раз. Все-таки часто отсутствую в Москве.
– Если честно, перед чемпионатом верили в Семина?
– Абсолютно нет. Для меня такой результат – главный спортивный сюрприз года. Не только по первым, а даже по пятым матчам ощущалось, что ничего хорошего не выйдет. Все катилось в болото. В итоге аналитика и ожидания оказались далеки от реальности.
– Поняли, за счет чего команда лидирует?
– В ней собрались замечательные футболисты. Огромное количество людей, которым есть, что доказывать на поле. От Денисова и Миранчуков до списанного Фарфана и Фернандеша. На фоне внятного состояния дел в клубе это дало результаты.
– Игра-то нравится?
– То, что творилось моментами впереди, – очень красиво. Голы Фарфана с передач Миранчука – это топ.
– "Спартак" все равно ярче.
– Результат на табло.
– То есть голы на 90-х минутах не парят?
– В прошлом году "Спартаку" тоже везло – много очков зарабатывали в конце. И потом, что значит везет? Мяч сам собой залетал в ворота? Голы складывались из нюансов, командного старания. Конечно, не без везения. Но любой чемпион и лидер – всегда игра плюс везение.
– Не боитесь, что весной такого не будет?
– Ой, ну это расклад "Советского спорта" и "Спорт-Экспресса" начала 90-х: "Подскажите, есть ли шансы?" Посмотрим! Ничего не ясно. Весной все начнется с нуля. Заново. "Локомотиву" еще играть со "Спартаком" и "Зенитом".
– Какой победе в сезоне радовались больше всего?
– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.
– Ненавидите его?
– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен, – передает слова Саркисяна "Eurosport".
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