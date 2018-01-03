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Квинси Промес: с днем рождения меня (фото)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил самого себя с 26-летием.

"С днем рождения меня", – написал Промес в Инстаграме.

HAPPY BIRTHDAY TO ME ???? #QP10 #26.

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on


Теги: Промес Спартак
Сегодня, 09:23
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№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения, Квинси! Успехов в карьере и здоровья!
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:34) #
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С Днем рождения, Антоха!))
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
С днюхой, Антон!
Регистрация: 23.11.2009
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