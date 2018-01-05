"Спартак" надеется подписать Лукаса Вериссимо до понедельника

"Спартак", предложивший 8 млн евро "Сантосу" за защитника Лукаса Вериссимо, надеется, что переговоры по трансферу завершатся понедельника, передает Radio Globo.Красно-белые хотят, чтобы новичок присоединился к команде уже на первом сборе в Арабских Эмиратах. Московскому клубу в переговорах может помочь непростое финансовое положение "Сантоса", у которого есть обязательства перед кредиторами.