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"Спартак" надеется подписать Лукаса Вериссимо до понедельника

"Спартак", предложивший 8 млн евро "Сантосу" за защитника Лукаса Вериссимо, надеется, что переговоры по трансферу завершатся понедельника, передает Radio Globo.

Красно-белые хотят, чтобы новичок присоединился к команде уже на первом сборе в Арабских Эмиратах. Московскому клубу в переговорах может помочь непростое финансовое положение "Сантоса", у которого есть обязательства перед кредиторами.
Теги: Трансферы Спартак Вериссимо
Сегодня, 09:54
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