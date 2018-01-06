Источник: трансфер Лукаса Вериссимо обойдется "Спартаку" в 6 млн евро

"Спартак" заплатит за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро, сообщил бразильский журналист Давид Чинаглия. Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.