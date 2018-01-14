Маурицио Сарри попал в сферу интересов "Зенита"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Зенит", информирует Tuttosport.Питерский клуб рассматривает кандидатуру 59-летнего итальянца на случай расставания с Роберто Манчини, который может возглавить сборные Италии или Австралии.Контракт Сарри с "Наполи" рассчитан до июня 2020 года и содержит пункт об отступных в размере 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к тренеру также проявляет "Челси".