Новости партнеров

"Ливерпуль" в безумном матче победил "Манчестер Сити" со счетом 4:3

"Ливерпуль" на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

23 тур

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 4:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90+1.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.

Предупреждения: Фирмино, 60, Отаменди, 65, Стерлинг, 69, Фернандиньо, 72, Милнер, 90+3.
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 20:57
Напечатать
25
(1)
№25 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
я думаю

Цитата: Blessing
Я вот весь в сомнениях

В запитерских местах эпидемия - Лукоморье посетила МЫСЛЬ! ... и бегает сия мысль в безнадежных поисках мозга, из одного запитерского черепа в другой


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
я думаю - любовь по изнасилованию...в жизни ведь бывает такое, что выходят замуж за насильника своего, так и в случае со свиньями получилось

Я, конечно, в курсе, что спартачке нравятся подобные вещи, но видишь ли в чём дело, может Ливерпуль её пригласил, на два часа, и..... Ведь не может такой солидный клуб выбрать себе в избранницы такую, у них там в англиях строго с этим, репутация прежде всего???? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Я вот весь в сомнениях, голову сломал: это был брак по любви или по принуждению??

я думаю - любовь по изнасилованию...в жизни ведь бывает такое, что выходят замуж за насильника своего, так и в случае со свиньями получилось smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Рады за "мужика своего" Клоппа?

шоколадные свиньи тают, млеют и мечтают о нём laughing

Я вот весь в сомнениях, голову сломал: это был брак по любви или по принуждению?? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Рады за "мужика своего" Клоппа?

шоколадные свиньи тают, млеют и мечтают о нём laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: mustang (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
уберите чердака от микрофона
псих же


--------------------
я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Frankenstein
в вашей и 10 будет,привет от Асмарала

Что ты там против кота тяфкаешь, скотина? 7-0.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
рады когда дрючат денежных мешков


Вы далеко не денежные мешки, но вас дрючат похлеще, а все рады не меньше.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:15) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Будет и восемь в клоаке.

в вашей и 10 будет,привет от Асмарала smile
Регистрация: 3.08.2016
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
у тебя облезлого три палчуги до НГ торчали в клоаке,а ты все квакаешь тут




Будет и восемь в клоаке.
Господа эта дрянь все еще огрызается. Фойер, без раздумий-!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:12) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Семь осиновых колов торчали у негра

у тебя облезлого три палчуги до НГ торчали от Спартака в клоаке,а ты все квакаешь тут
Регистрация: 3.08.2016
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
а Клопу не все равно ли кто и как до этого играл с МС?

Семь осиновых колов торчали у негра . Он не унимался - надо восемь!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:59) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Гвардиола смотрит на Клоппа в первого места и просто улыбается...надо же, хватило у кого-то силенок за 23 матча первый раз его "чпокнуть"...

а Клопу не все равно ли кто и как до этого играл с МС?

Цитата: Blessing
Рады за "мужика своего" Клоппа?

рады когда дрючат денежных мешков
Регистрация: 3.08.2016
№12 Написал: Директор (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это Футбол!

А кто-нибудь подскажет, почему передачи спортивных каналов запретили записывать?
Регистрация: 4.04.2016
№11 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
тупые комментаторы (гвардиола апплодирует голу мане)
Регистрация: 18.11.2017
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
класс,чпокнули хваленого гвардиолу


Гвардиола смотрит на Клоппа в первого места и просто улыбается...надо же, хватило у кого-то силенок за 23 матча первый раз его "чпокнуть"...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Frankenstein
класс,чпокнули хваленого гвардиолу

Рады за "мужика своего" Клоппа? confused

ты матч то видел?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
класс,чпокнули хваленого гвардиолу

Рады за "мужика своего" Клоппа? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Вы просто отжимаете

Использованые презервативы они сейчас отжимают, типа сбитого физрука Макчикена с его гей-клубом из Паредасов, Рыгони и Бздюбнувших в углу.
Видимо, награда нашла своего героя - вот и указала болоту путь. "Дорогой дружбы" туда, откуда вылезли их дружбаны-анжи, и клуба овце*бы скоро вернутся


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: stepanmlc
Игра просто огонь, было приятно смотреть

Ну, а что Ливерпулю, в ЛЧ на кошках потренировались, теперь и Сити по плечу.

у вас же своего ничего нет...
ска-Барабанов,вроде,..баскет-Триумф,волейбол-просто забрали ребят....у вас,тварей,ничего нет ..Вы просто отжимаете,как в 90-х..зенит-эта ваша судьба,Сарсания(Царство ему) даже такого беспредела не выдержал..
фурсенко убрал человека..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пля, вот это футбол! Вот это эмоции..
Хочу всегда такие матчи. Хочу всегда такой футбол. Чтобы играли до последней секунды ..
А ведь могли и сравнять на последней минуте доп. времени


--------------------
Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Супер матч. Обе команды сыграли отлично в свой временной отрезок.
Оборона и вратарь Сити не справились с давлением Энфилда и Ливерпуля.
Рад за Клоппа, после игры выглядел по настоящему счастливым.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
класс,чпокнули хваленого гвардиолу
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Игра просто огонь, было приятно смотреть

Ну, а что Ливерпулю, в ЛЧ на кошках потренировались, теперь и Сити по плечу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Игра просто огонь, было приятно смотреть


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.