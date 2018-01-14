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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
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"Ливерпуль" в безумном матче победил "Манчестер Сити" со счетом 4:3
"Ливерпуль" на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
23 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 4:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90+1.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.
Предупреждения: Фирмино, 60, Отаменди, 65, Стерлинг, 69, Фернандиньо, 72, Милнер, 90+3.
Чемпионат Англии
23 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 4:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90+1.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.
Предупреждения: Фирмино, 60, Отаменди, 65, Стерлинг, 69, Фернандиньо, 72, Милнер, 90+3.
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