Джанлуиджи Буффон может изменить решение о завершении карьеры

Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сказал, что готов продолжить карьеру.Ранее голкипер, которому 28 января исполнится 40 лет, заявлял, что сезон-2017/18 станет для него последним в профессиональном футболе."Я встречусь с президентом Андреа Аньелли и мы обсудим это. Я желаю команде добра и хочу понимать, какую роль смогу играть. Если "Ювентус" считает, что я все еще важен, я могу поиграть в следующем сезоне. Лучшее решение мы найдем вместе с клубом. Я не хочу становиться проблемой для клуба и партнеров по команде", – цитирует La Repubblica Буффона.Напомним, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. За это время он выиграл в составе туринцев 17 трофеев. В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира. В конце 2017 года он завершил международную карьеру после того, как национальная команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018.