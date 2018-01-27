Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виктория Лопырева: Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой (фото)

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монпелье" (4:0).

"Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой", - написала Лопырева.

Теги: Неймар ПСЖ
Вчера, 23:15
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.