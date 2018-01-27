Виктория Лопырева: Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой (фото)

A privilege to pin a UNAIDS @UNAIDS badge on star player @psg - the one and only Neymar @NejmarJr ! Congratulations to you and all the team for another win today! ?????V #psg pic.twitter.com/zZq9fyKJGL — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) January 27, 2018

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монпелье" (4:0)."Неймар, поздравляю тебя и всю команду с очередной победой", - написала Лопырева.