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Доменико Тедеско: мы хорошо справились со своей задачей

Главный тренер "Шальке 04" Доменико Тедеско прокомментировал победу над Штутгартом" (2:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

"Мы начали матч хорошо. Мы пытались играть смело и хорошо справились со своей задачей. Такая победа дает команде определенную уверенность, особенно когда счет 2:0. После перерыва мы неплохо отбивались от контратак соперника", - цитирует Тедеско Kicker.
Теги: Шальке Штутгарт
Сегодня, 11:25
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