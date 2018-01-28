Доменико Тедеско: мы хорошо справились со своей задачей

Главный тренер "Шальке 04" Доменико Тедеско прокомментировал победу над Штутгартом" (2:0) в 20-м туре чемпионата Германии."Мы начали матч хорошо. Мы пытались играть смело и хорошо справились со своей задачей. Такая победа дает команде определенную уверенность, особенно когда счет 2:0. После перерыва мы неплохо отбивались от контратак соперника", - цитирует Тедеско Kicker.