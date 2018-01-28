"Штутгарт" объявил о расторжении контракта с главным тренером

Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Специалист покинул пост после поражения в матче чемпионата Германии против "Шальке" (0:2). В ближайшее время будет объявлено имя нового специалиста, который будет работать с командой.Отметим, что 36-летний Вольф работал в клубе с 2016 года.