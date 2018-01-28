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"Штутгарт" объявил о расторжении контракта с главным тренером

Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист покинул пост после поражения в матче чемпионата Германии против "Шальке" (0:2). В ближайшее время будет объявлено имя нового специалиста, который будет работать с командой.

Отметим, что 36-летний Вольф работал в клубе с 2016 года.
Теги: Штутгарт
Сегодня, 12:04
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