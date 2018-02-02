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Сборная Италии может выкупить контракт Роберто Манчини у "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборной Италии - он является главным кандидатом, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что существует вероятность того, что Федерация футбола Италии выкупит контракт Манчини у "Зенита".
Теги: Сборная Италии Манчини Зенит
Сегодня, 12:30
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№2 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 12:45) #
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online

Что за бред!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№1 Написал: Anturage (Сегодня, 12:33) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
нееееееееееееееееет
Регистрация: 2.08.2017
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