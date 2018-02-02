Сборная Италии может выкупить контракт Роберто Манчини у "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборной Италии - он является главным кандидатом, сообщает Corriere dello Sport.Отмечается, что существует вероятность того, что Федерация футбола Италии выкупит контракт Манчини у "Зенита".