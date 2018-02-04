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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юпп Хайнкес: команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Майнцем" 2:0) в 21-м туре чемпионата Германии.
"В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором тайме мы тоже начали неплохо. Но затем мы плохо использовали свои моменты. Также стоит отметить, что во втором тайме у "Майнца" также были хорошие моменты. Команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы. Мы это почувствовали в матче с "Вердером" и сегодня против "Майнца". Во втором тайме у нас было пять, шесть хороших моментов. Мы должны были их реализовывать и спокойно доигрывать встречу. А так соперник до самого конца сохранял надежду. Мы действовали слишком расслабленно и при движении назад не так сильны, как в первом тайме. В общем и целом это заслуженная победа, но комплимент "Майнцу" за их игру", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
"В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором тайме мы тоже начали неплохо. Но затем мы плохо использовали свои моменты. Также стоит отметить, что во втором тайме у "Майнца" также были хорошие моменты. Команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы. Мы это почувствовали в матче с "Вердером" и сегодня против "Майнца". Во втором тайме у нас было пять, шесть хороших моментов. Мы должны были их реализовывать и спокойно доигрывать встречу. А так соперник до самого конца сохранял надежду. Мы действовали слишком расслабленно и при движении назад не так сильны, как в первом тайме. В общем и целом это заслуженная победа, но комплимент "Майнцу" за их игру", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
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