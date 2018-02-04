Юпп Хайнкес: команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Майнцем" 2:0) в 21-м туре чемпионата Германии."В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором тайме мы тоже начали неплохо. Но затем мы плохо использовали свои моменты. Также стоит отметить, что во втором тайме у "Майнца" также были хорошие моменты. Команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы. Мы это почувствовали в матче с "Вердером" и сегодня против "Майнца". Во втором тайме у нас было пять, шесть хороших моментов. Мы должны были их реализовывать и спокойно доигрывать встречу. А так соперник до самого конца сохранял надежду. Мы действовали слишком расслабленно и при движении назад не так сильны, как в первом тайме. В общем и целом это заслуженная победа, но комплимент "Майнцу" за их игру", - цитирует тренера пресс-служба клуба.