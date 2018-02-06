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"Бавария" забила шесть безответных мячей в ворота "Падерборна"

"Бавария" разгромила "Падерборн" в матче 1/4 финала Кубка Германии - 6:0.

Кубок Германии

1/4 финала

"Падерборн 07" – "Бавария" 0:6

Голы: Коман, 19, Левандовски, 25, Киммих, 42, Толиссо, 55, Роббен, 86, 88

"Падерборн 07": Ратайчак, Бёдер, Херзенбруч, Штродьек, Золински, Шонлау, Антви-Адей (Бертелс, 66), Краусе, Уэсси (Тиц, 46), Михел, Риттер (Клемент, 74)

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Видаль, Родригес (Руди, 67), Роббен, Коман (Рибери, 81), Мюллер (Толиссо, 32), Левандовски

Предупреждения: Хуммельс, 40, Видаль, 74, Золински, 75, Штродьек, 82
Теги: Бавария
Вчера, 23:38
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