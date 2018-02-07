СМИ: "Бавария" не будет мешать переходу Роберта Левандовски в "Реал"

Польский форвард Роберт Левандовски в летнее трансферное окно хочет покинуть "Баварию" и перебраться в "Реал", информирует Marca.Сообщается, что руководство мюнхенцев готово отпустить 29-летнего футболиста, который ранее критиковал трансферную политику клуба.