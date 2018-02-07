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СМИ: "Бавария" не будет мешать переходу Роберта Левандовски в "Реал"

Польский форвард Роберт Левандовски в летнее трансферное окно хочет покинуть "Баварию" и перебраться в "Реал", информирует Marca.

Сообщается, что руководство мюнхенцев готово отпустить 29-летнего футболиста, который ранее критиковал трансферную политику клуба.
Теги: Левандовски Бавария Реал
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:20) #
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Не понимаю что Он там забыл....в Баварии играет....а в Реале не факт....если конечно не сумасшедший контракт...но от добра ...добра не ищут....тем более 29 лет .


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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