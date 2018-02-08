Балотелли и Буффон могут быть вызваны новым наставником сборной Италии

И.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо вызовет на предстоящие товарищеские матчи вратаря Джанлуиджи Буффона и форварда Марио Балотелли, передает Corriere dello Sport.Сборная Италии сыграет 23 марта с Аргентиной и 27 марта с Англией.Напомним, 40-летний голкипер "Ювентуса" после непопадания итальянцев на чемпионат мира, объявил о завершении карьеры в национальной команде. 27-летний форвард "Ниццы" Балотелли не вызывался в сборную с июня 2014 года.