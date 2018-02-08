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Балотелли и Буффон могут быть вызваны новым наставником сборной Италии

И.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо вызовет на предстоящие товарищеские матчи вратаря Джанлуиджи Буффона и форварда Марио Балотелли, передает Corriere dello Sport.

Сборная Италии сыграет 23 марта с Аргентиной и 27 марта с Англией.

Напомним, 40-летний голкипер "Ювентуса" после непопадания итальянцев на чемпионат мира, объявил о завершении карьеры в национальной команде. 27-летний форвард "Ниццы" Балотелли не вызывался в сборную с июня 2014 года.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 12:08
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№1 Написал: краневутер (Сегодня, 12:51) #
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большая трагедия ,что из-за клоуна тренера буфон не приедет на чм
Регистрация: 28.01.2018
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