Леон Горецка: немного обидно, что мы не смогли наградить себя за хорошую игру

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2) в 22-м туре чемпионата Германии."Мы показали интересную игру и по ходу матча пытались переломить ее ход. Футболисты "Баварии" не привыкли бегать без мяча. Наш план был постараться наладить контроль и нам это удалось. Конечно немного обидно, что мы не смогли наградить себя за хорошую игру", - цитирует Горецку официальный сайт "Баварии".