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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шенол Гюнеш: впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".
"Бавария" отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды! В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после "Реала" и "Милана". Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера.
Думаю, у "Баварии" будут играть Роббен и Левандовски, а возможно и Рибери. Но это не так важно. Нам просто нужно хорошо сделать свою работу и не терять осторожности. Хотим использовать высокий прессинг, чтобы осложнить хозяевам жизнь. Но в футбол играют 11 человек против 11 человек, а не имена. Тут все очень просто.
Когда играешь с "Баварией", она всегда будет фаворитом. Но мы гордимся возможностью встретиться с таким соперником. Это испытание всем нам по душе", - цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.
"Бавария" отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды! В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после "Реала" и "Милана". Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера.
Думаю, у "Баварии" будут играть Роббен и Левандовски, а возможно и Рибери. Но это не так важно. Нам просто нужно хорошо сделать свою работу и не терять осторожности. Хотим использовать высокий прессинг, чтобы осложнить хозяевам жизнь. Но в футбол играют 11 человек против 11 человек, а не имена. Тут все очень просто.
Когда играешь с "Баварией", она всегда будет фаворитом. Но мы гордимся возможностью встретиться с таким соперником. Это испытание всем нам по душе", - цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.
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