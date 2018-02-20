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Олег Иванов: с удовольствием поехал бы в чемпионшип

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов рассказал, что согласился бы поиграть в Англии.

Почему у Слуцкого не получилось в "Халле"? Встретимся – поинтересуюсь. Если рассуждать самому, то перед сезоном из "Халла" забрали, кажется, четверых ключевых футболистов. За такой короткий срок перестроиться трудно.

А чемпионшип – одна из самых тяжелых лиг в мире: команды примерно одного уровня. Сам бы я с удовольствием в туда поехал, не то что в АПЛ. Хотя для меня, не сильно быстрого и техничного парня, Испания – самый приемлемый вариант. Да в любом зарубежном чемпионате согласился бы поиграть", - передает слова Иванова Sport24.
Теги: Иванов Ахмат
Сегодня, 11:53
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