Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роберто Манчини: никогда не говорил с Костакуртой, мой приоритет – "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" заявил, что не рассматривал вариант ухода в сборную Италии.

– Итальянские СМИ сообщали, что вы обсуждали с федерацией футбола Италии возможность возглавить сборную. Вы действительно можете уйти летом?

– Я никогда не говорил с Костакуртой. Слышал об этом в новостях, но это неправда. Что будет потом, никто не знает. На данный момент, мой приоритет – "Зенит".

СЭ
Теги: Манчини Сборная Италии Зенит
Сегодня, 14:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.