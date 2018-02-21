Роберто Манчини: никогда не говорил с Костакуртой, мой приоритет – "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" заявил, что не рассматривал вариант ухода в сборную Италии.– Я никогда не говорил с Костакуртой. Слышал об этом в новостях, но это неправда. Что будет потом, никто не знает. На данный момент, мой приоритет – "Зенит".