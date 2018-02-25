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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юпп Хайнкес: мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал ничью с "Гертой" (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии.
"Мы показали хорошую игру и хороший настрой. Моя команда была активна. В первом тайме имели хорошие возможности забить, но не использовали их. Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. "Герта" сегодня это делала хорошо. Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают", - цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.
"Мы показали хорошую игру и хороший настрой. Моя команда была активна. В первом тайме имели хорошие возможности забить, но не использовали их. Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. "Герта" сегодня это делала хорошо. Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают", - цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.
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