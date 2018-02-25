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Дави Зельке: от тренерского штаба мы получили хороший план на игру

Нападающий "Герты" Дави Зельке прокомментировал ничью с "Баварией" (0:0) в 24-м туре чемпионата Германии.

"От тренерского штаба мы получили хороший план на игру. Мы его смогли очень хорошо воплотить, каждый футболист справился со своей задачей. Заработать одно очко в Мюнхене - просто великолепный результат", - цитирует Зельке официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Герта Бавария
Сегодня, 13:09
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