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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Новая политика канала. Матч ТВ взрывает информационное пространство непоказом матча "Локомотив" - "Спартак" (22)
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Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 20 голов левой ногой в одном сезоне
Дави Зельке: от тренерского штаба мы получили хороший план на игру
Нападающий "Герты" Дави Зельке прокомментировал ничью с "Баварией" (0:0) в 24-м туре чемпионата Германии.
"От тренерского штаба мы получили хороший план на игру. Мы его смогли очень хорошо воплотить, каждый футболист справился со своей задачей. Заработать одно очко в Мюнхене - просто великолепный результат", - цитирует Зельке официальный сайт мюнхенцев.
"От тренерского штаба мы получили хороший план на игру. Мы его смогли очень хорошо воплотить, каждый футболист справился со своей задачей. Заработать одно очко в Мюнхене - просто великолепный результат", - цитирует Зельке официальный сайт мюнхенцев.
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