Дави Зельке: от тренерского штаба мы получили хороший план на игру

Нападающий "Герты" Дави Зельке прокомментировал ничью с "Баварией" (0:0) в 24-м туре чемпионата Германии."От тренерского штаба мы получили хороший план на игру. Мы его смогли очень хорошо воплотить, каждый футболист справился со своей задачей. Заработать одно очко в Мюнхене - просто великолепный результат", - цитирует Зельке официальный сайт мюнхенцев.