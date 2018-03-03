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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Станция метро "ЦСКА" футбольным любителям жизнь не облегчит
Буквально на днях совершилось долгожданное открытие "армейской" станции метро, - в прессе это событие освещали активно и радостно. Сегодня новая ветка метрополитена была наконец-то опробована болельщиками, но, увы, обещанного облегчения она не принесла.
В последние годы самый успешный клуб России в двадцать первом веке (надеюсь, ожесточенных споров это утверждение в комментариях не вызовет) судорожно и порой немного невпопад пытается решить проблему посещаемости. Радостные сезоны после Евро 2008 года, на котором наша сборная завоевала малые бронзовые медали, быстро прошли, ударил очередной кризис, - и трибуны опустели настолько, что показывать их в родном инстаграме стало как-то даже неприлично. Причем нельзя сказать, что ЦСКА показывал плохой результат. Наоборот, "красно-синие" трижды становились чемпионами страны.
Долгое время такие показатели, - а над ними активно глумились поклонники двух главных противников ЦСКА, на которые народ-то собирался - объяснялись отсутствием своего стадиона. Евгений Гинер судился из-за земли, преодолевал сопротивление защитников парка, рядом с которым должны были построить новую "армейскую" арену, пытался свести концы с концами, - в общем, делал все для того, чтобы болельщикам ЦСКА не надо было ездить в осточертевшие (вы не представляете, насколько они к тому моменту надоели!) Химки. И сделал, - пусть для этого и пришлось ждать на порядок дольше обещанного.
На первом матче (в соперниках оказался признанный гранд футбола - грозненский "Терек") стадион действительно был битком. И замаячила теплая надежда, что не только лишь на "Спартаке" в нашей столице будет здоровая, футбольная атмосфера. Многие не представляют, как это важно. Когда ревёт "Открытие", даже противостояние с условным "Амкаром" воспринимается, словно это топ-битва футбольных монстров, от которой зависит все на свете. Одно слово - антураж.
Но уже на следующей игре против "Краснодара" пустых кресел оказалось больше чем занятых. Клубу надо было срочно придумывать новую причину. Их было много, особенно частных. Но та, что интересует нас на данный момент, называется логистика.
В плане доступности метро стадион "армейцев" действительно располагался не очень удобно. От всех станций добираться до него было не слишком комфортно. Исключением было лишь МЦК, - но ведь это не совсем метро, правда?
И поэтому значение личной станции придавалось более чем серьезное. Вот что, например, сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на открытии станции:
- Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет ещё больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену. Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена.
Казалось бы, все не так уж и плохо. Точнее, даже отлично. Если бы не одно но...
Во-первых, станция располагается совсем не близко. И если кто-то представил себе шаговую доступность "Спартака", "Динамо" или "Черкизовской" и ринулся на первый же домашний матч, то в день встречи он жестоко разочаровался. Станцию строили не только для футбольного стадиона, но и для, например, баскетбольной команды. В этом нет ничего плохого, вовсе нет. Только ничего хорошего для футбольных болельщиков тоже. Легкого способа добраться на футбол так и не появилось.
Во-вторых, как и обычно, все дружно наплевали на то, как фанаты будут двигаться от самой станции к стадиону. Линия движения оказалась не чищенной, местами болельщикам приходилось переваливать через горы снега (конечно, эти места в итоге утоптали, но суть отношения передана прекрасно), а поперек пути стояли припаркованные автомобили. На это можно смело ответить, мол, может, тебе еще и красную дорожку постелить? Но почему в том же Черкизово проход освобожден, люди спокойно и прямо идут к стадиону. Им не приходится огибать автомобили или снежные завалы.
Нет большой разницы, идти двадцать пять минут или двадцать. Ну по большому-то счету. Зато есть разница в другом - в комфорте. От "Сокола" вы будете идти эти двадцать пять минут по вычищенным тротуарам, переходить дорогу по пешеходным переходам или на светофоре. От станции «ЦСКА» крутиться в поиске наиболее удобного маршрута, перебегать через дорогу. Роман Бабаев говорит: "Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену». Действительно ли так? Но ведь с зелёной – и так можно было попасть. До фиолетовой станции "Полежаевская" идти так же не особо далеко. С МЦК вообще идти ближе всего (даже ближе чем с "ЦСКА!").
И если подводить итоги, можно точно сказать, что новая станция метро никоим образом болельщикам "красно-синих" не поможет. Если только жизни в их социальных сетях, уж слишком все активно фотографировались на разукрашенном клубными цветами перроне. Конечно, главная причина низкой посещаемости (не только ЦСКА – большинства отечественных клубов) заключается совсем не в близком расположении станции метро, не в автомобильном трафике. Но лишний повод, дополнительная преграда между любителем футбола и стадионом была возведена.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
В последние годы самый успешный клуб России в двадцать первом веке (надеюсь, ожесточенных споров это утверждение в комментариях не вызовет) судорожно и порой немного невпопад пытается решить проблему посещаемости. Радостные сезоны после Евро 2008 года, на котором наша сборная завоевала малые бронзовые медали, быстро прошли, ударил очередной кризис, - и трибуны опустели настолько, что показывать их в родном инстаграме стало как-то даже неприлично. Причем нельзя сказать, что ЦСКА показывал плохой результат. Наоборот, "красно-синие" трижды становились чемпионами страны.
Долгое время такие показатели, - а над ними активно глумились поклонники двух главных противников ЦСКА, на которые народ-то собирался - объяснялись отсутствием своего стадиона. Евгений Гинер судился из-за земли, преодолевал сопротивление защитников парка, рядом с которым должны были построить новую "армейскую" арену, пытался свести концы с концами, - в общем, делал все для того, чтобы болельщикам ЦСКА не надо было ездить в осточертевшие (вы не представляете, насколько они к тому моменту надоели!) Химки. И сделал, - пусть для этого и пришлось ждать на порядок дольше обещанного.
На первом матче (в соперниках оказался признанный гранд футбола - грозненский "Терек") стадион действительно был битком. И замаячила теплая надежда, что не только лишь на "Спартаке" в нашей столице будет здоровая, футбольная атмосфера. Многие не представляют, как это важно. Когда ревёт "Открытие", даже противостояние с условным "Амкаром" воспринимается, словно это топ-битва футбольных монстров, от которой зависит все на свете. Одно слово - антураж.
Но уже на следующей игре против "Краснодара" пустых кресел оказалось больше чем занятых. Клубу надо было срочно придумывать новую причину. Их было много, особенно частных. Но та, что интересует нас на данный момент, называется логистика.
В плане доступности метро стадион "армейцев" действительно располагался не очень удобно. От всех станций добираться до него было не слишком комфортно. Исключением было лишь МЦК, - но ведь это не совсем метро, правда?
И поэтому значение личной станции придавалось более чем серьезное. Вот что, например, сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на открытии станции:
- Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет ещё больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену. Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена.
Казалось бы, все не так уж и плохо. Точнее, даже отлично. Если бы не одно но...
Во-первых, станция располагается совсем не близко. И если кто-то представил себе шаговую доступность "Спартака", "Динамо" или "Черкизовской" и ринулся на первый же домашний матч, то в день встречи он жестоко разочаровался. Станцию строили не только для футбольного стадиона, но и для, например, баскетбольной команды. В этом нет ничего плохого, вовсе нет. Только ничего хорошего для футбольных болельщиков тоже. Легкого способа добраться на футбол так и не появилось.
Во-вторых, как и обычно, все дружно наплевали на то, как фанаты будут двигаться от самой станции к стадиону. Линия движения оказалась не чищенной, местами болельщикам приходилось переваливать через горы снега (конечно, эти места в итоге утоптали, но суть отношения передана прекрасно), а поперек пути стояли припаркованные автомобили. На это можно смело ответить, мол, может, тебе еще и красную дорожку постелить? Но почему в том же Черкизово проход освобожден, люди спокойно и прямо идут к стадиону. Им не приходится огибать автомобили или снежные завалы.
Нет большой разницы, идти двадцать пять минут или двадцать. Ну по большому-то счету. Зато есть разница в другом - в комфорте. От "Сокола" вы будете идти эти двадцать пять минут по вычищенным тротуарам, переходить дорогу по пешеходным переходам или на светофоре. От станции «ЦСКА» крутиться в поиске наиболее удобного маршрута, перебегать через дорогу. Роман Бабаев говорит: "Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену». Действительно ли так? Но ведь с зелёной – и так можно было попасть. До фиолетовой станции "Полежаевская" идти так же не особо далеко. С МЦК вообще идти ближе всего (даже ближе чем с "ЦСКА!").
И если подводить итоги, можно точно сказать, что новая станция метро никоим образом болельщикам "красно-синих" не поможет. Если только жизни в их социальных сетях, уж слишком все активно фотографировались на разукрашенном клубными цветами перроне. Конечно, главная причина низкой посещаемости (не только ЦСКА – большинства отечественных клубов) заключается совсем не в близком расположении станции метро, не в автомобильном трафике. Но лишний повод, дополнительная преграда между любителем футбола и стадионом была возведена.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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