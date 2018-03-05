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От всех понемногу. Сборная лучших игроков 21 тура
О защитниках снежного дерби, забивающих полузащитниках и юбилейном голе Смолова - материал о лучших игроках этого тура.
Артур Нигматуллин, "Амкар"
Игра в Санкт-Петербурге вышла любопытной в нескольких отношениях - в футбольных и, что называется, окольных. Во-первых, перед нами предстал абсолютно разобранный "Зенит", от своей неспособности победить срывающийся и не контролирующий себя. Во-вторых, так же истерично вели себя поклонники питерской команды, бросающиеся всякой дрянью в Артура Нигматуллина. Последний и его команда в итоге устояли, удержали нулевую ничью.
Голкиперу «Амкара» пришлось нелегко. Моменты у «Зенита» все-таки были, но каждый раз спасали то защитники, то вратарь. Особенно отметился Нигматуллин в двух эпизодах — сейвом после удара в Ригони ещё до перерыва и уже во втором тайме в игре на выходе. Тогда вратарю пермской команды пришлось даже пострадать, - Заболотный шел до последнего и довольно жестко врезался в Нигматуллина.
Владислав Игнатьев, "Локомотив"
В главном противостоянии этих выходных Владислав был одним из лучших. Правый защитник "железнодорожников" часто и полезно подключался в атаку, помогал своим партнерам цепляться за мячи, обыгрывался, но запомнился, конечно, своим блестящим сейвом. В лучших традициях Дмитрия Комбарова Игнатьев остановил мяч, уже летевший в пустые ворота. Если бы не он, - "Спартак" вряд ли бы остался без победы.
Илья Кутепов, "Спартак"
Насчет российского защитника перед дерби "спартаковские" болельщики переживали больше всего. Илья слишком плохо сыграл в первом матче против "Атлетика" и поэтому и на сей раз от него ожидали ошибок, грозившие стать результативными. Но получилось совсем иначе. Илья провел отличный матч, здорово боролся с Эдером, только и позволил себе пару лишних нарушений, из которых, впрочем, никаких проблем команда не получила. Илья был гораздо надежнее Максимовича, игравшего с россиянином в паре.
Андреас Гранквист, "Краснодар"
В субботу мы были вынуждены в очередной раз вспомнить о нём и расстроиться из-за того, что капитан «быков» летом уезжает из России. Все-таки этого парня нашему футболу будет не хватать - как в футбольном плане, так и чисто человеческом. Помимо того, что Андреас хороший защитник, он ещё и приятный общительный парень.
В игре против «Ростова» Гранквист был хорош в обороне, пару раз выручил свою команду, а уже на последних минутах встречи устроил роскошный забег по левому флангу, в результате которого швед отдал голевую передачу. А кто-то ещё говорит про возраст.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Ещё один защитник "красно-белых". Он был очень близок к забитому голу в дерби против "Локомотива". Дмитрий много работал впереди, активно помогал партнёрам и обострял, как только мог. В плане его первоочередных обязанностей - хороший матч без ошибок и привозов. Особенно это становится ценно, если учесть условия игры.
Иван Пауревич, "Уфа"
Центральный полузащитник сумел забить мяч, который спас его команду от поражения, но в этом как раз и не главная его заслуга, - в эпизоде с голом хорват лупил уже в пустые ворота. Пауревич заслужил место лучшего своей активностью, настойчивостью в созидании. Он не один раз был в центре внимания и совершенно точно наиграл на подвернувшийся в итоге эпизод.
Горан Чаушич, "Арсенал"
Несмотря на то свинство, благодаря которому "пушкари" и смогли в итоге забить "Ахмату", не отметить классный выстрел полузащитника, да и сам факт победного гола просто невозможно. Игра с грозненцами были ничейной, но "Арсенал" всё-таки сумел вырвать три очка, и единственным результативным действием в этой игре отметился Чаушич.
Резиуан Мирзов, "Тосно"
Ещё один автор победного гола в нашем списке. Начав с жёлтой карточки, Резиуан сумел забить единственный гол в матче, который, естественно, и стал для "Тосно" победным. Особенно важно действие полузащитника клуба из ленинградской области с точки зрения турнирных перспектив.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Алан один из немногих в составе ЦСКА, кто подошёл к возобновлению сезона в хорошей форме. Он выделялся в еврокубках, выделился и в домашнем матче "армейцев" против "Урала". Помимо того, что Алан забил победный гол, который, прямо говоря, вышел немного курьёзным, Дзагоев часто обострял, брал игру на себя, а переместившись на позицию нападающего, он оказался лучше и Мусы, и Витиньо.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
Нападающий "быков" отметился дублем в игре против "Ростова". Помимо того, что второй мяч оказался победным, Фёдор забил свой 50 гол в премьер-лиге. За это историческое для нападающего сборной событие и определившее итог встречи действие Смолов - в списке самых полезных игроков тура.
Лескано, "Анжи"
Наверное, самая эффектная история тура. Лескано появился на поле за считанные минуты до окончания матча и здорово выручил свою команду. Вторым или даже первым касанием нападающий забил - вошёл в штрафную площадь, качнулся и пробил в угол. Появление Лескано всего на пару минут стоило "Рубину" победы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Артур Нигматуллин, "Амкар"
Игра в Санкт-Петербурге вышла любопытной в нескольких отношениях - в футбольных и, что называется, окольных. Во-первых, перед нами предстал абсолютно разобранный "Зенит", от своей неспособности победить срывающийся и не контролирующий себя. Во-вторых, так же истерично вели себя поклонники питерской команды, бросающиеся всякой дрянью в Артура Нигматуллина. Последний и его команда в итоге устояли, удержали нулевую ничью.
Голкиперу «Амкара» пришлось нелегко. Моменты у «Зенита» все-таки были, но каждый раз спасали то защитники, то вратарь. Особенно отметился Нигматуллин в двух эпизодах — сейвом после удара в Ригони ещё до перерыва и уже во втором тайме в игре на выходе. Тогда вратарю пермской команды пришлось даже пострадать, - Заболотный шел до последнего и довольно жестко врезался в Нигматуллина.
Владислав Игнатьев, "Локомотив"
В главном противостоянии этих выходных Владислав был одним из лучших. Правый защитник "железнодорожников" часто и полезно подключался в атаку, помогал своим партнерам цепляться за мячи, обыгрывался, но запомнился, конечно, своим блестящим сейвом. В лучших традициях Дмитрия Комбарова Игнатьев остановил мяч, уже летевший в пустые ворота. Если бы не он, - "Спартак" вряд ли бы остался без победы.
Илья Кутепов, "Спартак"
Насчет российского защитника перед дерби "спартаковские" болельщики переживали больше всего. Илья слишком плохо сыграл в первом матче против "Атлетика" и поэтому и на сей раз от него ожидали ошибок, грозившие стать результативными. Но получилось совсем иначе. Илья провел отличный матч, здорово боролся с Эдером, только и позволил себе пару лишних нарушений, из которых, впрочем, никаких проблем команда не получила. Илья был гораздо надежнее Максимовича, игравшего с россиянином в паре.
Андреас Гранквист, "Краснодар"
В субботу мы были вынуждены в очередной раз вспомнить о нём и расстроиться из-за того, что капитан «быков» летом уезжает из России. Все-таки этого парня нашему футболу будет не хватать - как в футбольном плане, так и чисто человеческом. Помимо того, что Андреас хороший защитник, он ещё и приятный общительный парень.
В игре против «Ростова» Гранквист был хорош в обороне, пару раз выручил свою команду, а уже на последних минутах встречи устроил роскошный забег по левому флангу, в результате которого швед отдал голевую передачу. А кто-то ещё говорит про возраст.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Ещё один защитник "красно-белых". Он был очень близок к забитому голу в дерби против "Локомотива". Дмитрий много работал впереди, активно помогал партнёрам и обострял, как только мог. В плане его первоочередных обязанностей - хороший матч без ошибок и привозов. Особенно это становится ценно, если учесть условия игры.
Иван Пауревич, "Уфа"
Центральный полузащитник сумел забить мяч, который спас его команду от поражения, но в этом как раз и не главная его заслуга, - в эпизоде с голом хорват лупил уже в пустые ворота. Пауревич заслужил место лучшего своей активностью, настойчивостью в созидании. Он не один раз был в центре внимания и совершенно точно наиграл на подвернувшийся в итоге эпизод.
Горан Чаушич, "Арсенал"
Несмотря на то свинство, благодаря которому "пушкари" и смогли в итоге забить "Ахмату", не отметить классный выстрел полузащитника, да и сам факт победного гола просто невозможно. Игра с грозненцами были ничейной, но "Арсенал" всё-таки сумел вырвать три очка, и единственным результативным действием в этой игре отметился Чаушич.
Резиуан Мирзов, "Тосно"
Ещё один автор победного гола в нашем списке. Начав с жёлтой карточки, Резиуан сумел забить единственный гол в матче, который, естественно, и стал для "Тосно" победным. Особенно важно действие полузащитника клуба из ленинградской области с точки зрения турнирных перспектив.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Алан один из немногих в составе ЦСКА, кто подошёл к возобновлению сезона в хорошей форме. Он выделялся в еврокубках, выделился и в домашнем матче "армейцев" против "Урала". Помимо того, что Алан забил победный гол, который, прямо говоря, вышел немного курьёзным, Дзагоев часто обострял, брал игру на себя, а переместившись на позицию нападающего, он оказался лучше и Мусы, и Витиньо.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
Нападающий "быков" отметился дублем в игре против "Ростова". Помимо того, что второй мяч оказался победным, Фёдор забил свой 50 гол в премьер-лиге. За это историческое для нападающего сборной событие и определившее итог встречи действие Смолов - в списке самых полезных игроков тура.
Лескано, "Анжи"
Наверное, самая эффектная история тура. Лескано появился на поле за считанные минуты до окончания матча и здорово выручил свою команду. Вторым или даже первым касанием нападающий забил - вошёл в штрафную площадь, качнулся и пробил в угол. Появление Лескано всего на пару минут стоило "Рубину" победы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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