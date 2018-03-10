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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Софьян Ханни: был удивлен, что русские игроки "Спартака" дружелюбны ко мне
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал об атмосфере в стане красно-белых и о своей адаптации.
– Вы постоянно общаетесь с Квинси Промесом. Как сблизились?
– С первого дня нашли с ним общий язык. Он гостеприимен. И несмотря на то, что прошло еще не так много времени, мы хорошо понимаем друг друга на поле. Мыслим одинаково, стиль игры похож.
Однако общаюсь не только с Квинси, но и с другими ребятами. Они также помогают мне во всем. Кстати, был удивлен, что все игроки дружелюбно настроены ко мне. Думал, что русские будут в стороне, я буду больше проводить время с иностранцами, но это не так. Мне кажется, что это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" стал чемпионом. Хорошая команда. Все футболисты держатся вместе. Теперь стараюсь влиться в коллектив.
– Московские морозы вас не смущают?
– К ним пока привыкаю. Помню, в домашней игре против "Атлетика" (1:3) сначала находился на скамейке. И было очень холодно. Смотрел на партнеров, сидящих рядом, и не понимал, как они не мерзнут. Но потом вышел на поле и сразу забыл про холод. Игра захватывает целиком, и мороза уже не чувствуешь.
Вот в снежную погоду очень трудно показать качественную игру. Мы начали весеннюю часть чемпионата, можно сказать, с финала – "Спартак" – "Локомотив" (0:0). Разочарован тем, что не удалось победить. Ведь эта игра была за шесть очков. Но у нас впереди еще есть матчи чемпионата и Кубка России. И я верю в успех.
ФК "Спартак" Москва
– Вы постоянно общаетесь с Квинси Промесом. Как сблизились?
– С первого дня нашли с ним общий язык. Он гостеприимен. И несмотря на то, что прошло еще не так много времени, мы хорошо понимаем друг друга на поле. Мыслим одинаково, стиль игры похож.
Однако общаюсь не только с Квинси, но и с другими ребятами. Они также помогают мне во всем. Кстати, был удивлен, что все игроки дружелюбно настроены ко мне. Думал, что русские будут в стороне, я буду больше проводить время с иностранцами, но это не так. Мне кажется, что это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" стал чемпионом. Хорошая команда. Все футболисты держатся вместе. Теперь стараюсь влиться в коллектив.
– Московские морозы вас не смущают?
– К ним пока привыкаю. Помню, в домашней игре против "Атлетика" (1:3) сначала находился на скамейке. И было очень холодно. Смотрел на партнеров, сидящих рядом, и не понимал, как они не мерзнут. Но потом вышел на поле и сразу забыл про холод. Игра захватывает целиком, и мороза уже не чувствуешь.
Вот в снежную погоду очень трудно показать качественную игру. Мы начали весеннюю часть чемпионата, можно сказать, с финала – "Спартак" – "Локомотив" (0:0). Разочарован тем, что не удалось победить. Ведь эта игра была за шесть очков. Но у нас впереди еще есть матчи чемпионата и Кубка России. И я верю в успех.
ФК "Спартак" Москва
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