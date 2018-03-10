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Софьян Ханни: был удивлен, что русские игроки "Спартака" дружелюбны ко мне

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал об атмосфере в стане красно-белых и о своей адаптации.

– Вы постоянно общаетесь с Квинси Промесом. Как сблизились?

– С первого дня нашли с ним общий язык. Он гостеприимен. И несмотря на то, что прошло еще не так много времени, мы хорошо понимаем друг друга на поле. Мыслим одинаково, стиль игры похож.

Однако общаюсь не только с Квинси, но и с другими ребятами. Они также помогают мне во всем. Кстати, был удивлен, что все игроки дружелюбно настроены ко мне. Думал, что русские будут в стороне, я буду больше проводить время с иностранцами, но это не так. Мне кажется, что это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" стал чемпионом. Хорошая команда. Все футболисты держатся вместе. Теперь стараюсь влиться в коллектив.

– Московские морозы вас не смущают?

– К ним пока привыкаю. Помню, в домашней игре против "Атлетика" (1:3) сначала находился на скамейке. И было очень холодно. Смотрел на партнеров, сидящих рядом, и не понимал, как они не мерзнут. Но потом вышел на поле и сразу забыл про холод. Игра захватывает целиком, и мороза уже не чувствуешь.

Вот в снежную погоду очень трудно показать качественную игру. Мы начали весеннюю часть чемпионата, можно сказать, с финала – "Спартак" – "Локомотив" (0:0). Разочарован тем, что не удалось победить. Ведь эта игра была за шесть очков. Но у нас впереди еще есть матчи чемпионата и Кубка России. И я верю в успех.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 14:57
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(2)
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 15:32) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
БЫЛ УДИВЛЕН, ЧТО РУССКИЕ ИГРОКИ "СПАРТАКА" ДРУЖЕЛЮБНЫ КО МНЕ


Глушаков налил своего изделия под борщик? bowtie
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:30) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
imp
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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