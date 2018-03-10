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"Байер" поднялся на третье место в чемпионате Германии

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Байер" дома обыграл менхенгладбахскую "Боруссию".

Чемпионат Германии

26 тур

"Байер" – "Боруссия" М 2:0

Гол: Аларио, 40, Брандт, 90+3

"Байер": Лено, Венделл (Рецос, 90+2), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Баумгартлингер, Хавец (Кор, 85), Бэйли (Брандт, 69), Фолланд, Аларио

"Боруссия": Зоммер, Янчке (Куайзанс, 71), Эльведи, Гинтер, Вестергор, Закария (Дрмич, 79), Азар, Крамер, Грифо, Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 65)

Предупреждения: Закария, 61, Вестергор, 69, Крамер, 75
Теги: Байер Боруссия Менхенгладбах
Сегодня, 22:39
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