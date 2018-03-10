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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:11
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
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17:30
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"Байер" поднялся на третье место в чемпионате Германии
В матче 26-го тура чемпионата Германии "Байер" дома обыграл менхенгладбахскую "Боруссию".
Чемпионат Германии
26 тур
"Байер" – "Боруссия" М 2:0
Гол: Аларио, 40, Брандт, 90+3
"Байер": Лено, Венделл (Рецос, 90+2), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Баумгартлингер, Хавец (Кор, 85), Бэйли (Брандт, 69), Фолланд, Аларио
"Боруссия": Зоммер, Янчке (Куайзанс, 71), Эльведи, Гинтер, Вестергор, Закария (Дрмич, 79), Азар, Крамер, Грифо, Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 65)
Предупреждения: Закария, 61, Вестергор, 69, Крамер, 75
Чемпионат Германии
26 тур
"Байер" – "Боруссия" М 2:0
Гол: Аларио, 40, Брандт, 90+3
"Байер": Лено, Венделл (Рецос, 90+2), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Баумгартлингер, Хавец (Кор, 85), Бэйли (Брандт, 69), Фолланд, Аларио
"Боруссия": Зоммер, Янчке (Куайзанс, 71), Эльведи, Гинтер, Вестергор, Закария (Дрмич, 79), Азар, Крамер, Грифо, Штиндль, Бобадилья (Хофманн, 65)
Предупреждения: Закария, 61, Вестергор, 69, Крамер, 75
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