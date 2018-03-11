Константин Лепёхин: шансов на чемпионство у "Зенита" все меньше и меньше

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост старшего тренера "Дружбы" (Майкоп), в интервью дляпрокомментировал игру питерцев в матче 22-го тура Премьер-Лиги против "Ростова" (0:0).Шансов всё меньше и меньше, это очевидно. Два ничейных результата за последние туры позитива не добавляют. Если говорить в целом, я ожидал, что в зимний перерыв будут исправлены допущенные осенью ошибки, но, видимо, это настолько глобальные ошибки, что так просто их не исправить.Не хочется ставить под сомнение квалификацию Манчини. Я допускаю, что мы его переоцениваем, но так можно говорить о каждом, а итальянец на тренерском поприще уже неоднократно себя проявил и доказывал свой уровень, а уж как футболист он и вовсе был очень хорош в своём деле. Так что говорить негативно о его квалификации я бы не стал, но то, что проблемы в команде есть... Возможно, обвинять Манчини можно в том, что он так и не смог создать коллектив, а от этого и идут все проблемы.Безусловно, когда большие изменения в составе - это всегда тяжело, но если они идут по инициативе главного тренера, то с него ответственности это не снимает. Наставник должен не только смотреть на игровые качества футболистов, но и понимать, насколько футболисты коммуникабельны, насколько они командные люди. Коллектив - это не только 90 минут на поле, это ещё и внутренние отношения, быт, а там всё сложно. И я считаю, что комплектующий команду тренер должен учитывать и человеческие качества футболистов.Думаю, что в сезоне, перед которым пришёл новый тренер и произошли столь глобальные изменения в составе, попадание в тройку уже можно считать успехом. Другой вопрос, это амбиции и возможности "Зенита", и третье место в таких условиях вряд ли будет считаться успехом. Ну и возникает вопрос, что будет в будущем, сможет ли команда в будущем бороться за чемпионство... Возможно, Лига Европы сегодня для "Зенита" может подсластить неудачи во внутреннем первенстве. Но в любом случае питерцы должны более удачно играть и в Премьер-Лиге, и в Кубке России.Здесь сложно что-то говорить, но есть ощущение, исходящие из интервью Манчини, что инициатором российских новичков команды в январе он не был. Да и ставку он в любом случае делает на иностранцев. Он понимает, что из-за лимита россияне должны быть в составе, но впечатление, будто он понимает, что это не те игроки, которые будут добиваться результата.