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Константин Лепёхин: шансов на чемпионство у "Зенита" все меньше и меньше

Константин Лепёхин: шансов на чемпионство у "Зенита" все меньше и меньше Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост старшего тренера "Дружбы" (Майкоп), в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 22-го тура Премьер-Лиги против "Ростова" (0:0).

- Постоянно приходится слышать о том, что "Зенит" завершил гонку за чемпионский титул...

Шансов всё меньше и меньше, это очевидно. Два ничейных результата за последние туры позитива не добавляют. Если говорить в целом, я ожидал, что в зимний перерыв будут исправлены допущенные осенью ошибки, но, видимо, это настолько глобальные ошибки, что так просто их не исправить.

- В чём вы видите проблему "Зенита"? Может, в главном тренере или в команде были за короткий промежуток времени произведены слишком большие изменения, и она по-прежнему переживает период построения?

Не хочется ставить под сомнение квалификацию Манчини. Я допускаю, что мы его переоцениваем, но так можно говорить о каждом, а итальянец на тренерском поприще уже неоднократно себя проявил и доказывал свой уровень, а уж как футболист он и вовсе был очень хорош в своём деле. Так что говорить негативно о его квалификации я бы не стал, но то, что проблемы в команде есть... Возможно, обвинять Манчини можно в том, что он так и не смог создать коллектив, а от этого и идут все проблемы.

Безусловно, когда большие изменения в составе - это всегда тяжело, но если они идут по инициативе главного тренера, то с него ответственности это не снимает. Наставник должен не только смотреть на игровые качества футболистов, но и понимать, насколько футболисты коммуникабельны, насколько они командные люди. Коллектив - это не только 90 минут на поле, это ещё и внутренние отношения, быт, а там всё сложно. И я считаю, что комплектующий команду тренер должен учитывать и человеческие качества футболистов.

- Многие эксперты и специалисты уже сейчас говорят, что "для "Зенита" будет счастьем попадание в тройку"...

Думаю, что в сезоне, перед которым пришёл новый тренер и произошли столь глобальные изменения в составе, попадание в тройку уже можно считать успехом. Другой вопрос, это амбиции и возможности "Зенита", и третье место в таких условиях вряд ли будет считаться успехом. Ну и возникает вопрос, что будет в будущем, сможет ли команда в будущем бороться за чемпионство... Возможно, Лига Европы сегодня для "Зенита" может подсластить неудачи во внутреннем первенстве. Но в любом случае питерцы должны более удачно играть и в Премьер-Лиге, и в Кубке России.

- Работа клуба в зимнее трансферное окно пока результата не даёт...

Здесь сложно что-то говорить, но есть ощущение, исходящие из интервью Манчини, что инициатором российских новичков команды в январе он не был. Да и ставку он в любом случае делает на иностранцев. Он понимает, что из-за лимита россияне должны быть в составе, но впечатление, будто он понимает, что это не те игроки, которые будут добиваться результата.
Сегодня, 16:40
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12
(1)
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какое чемпионство? Снова мимо ЛЧ!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:08) #
  • -2
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: fd65
Костя, спустись с небес..... Шансов не меньше, -их просто нет..... В ЛЕ попасть бы....

А Сарсания - ГТ чтоли?

Математически шансы есть на чемпионство, учитывая xG, шансов немногим больше нуля.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 18:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Костя, спустись с небес..... Шансов не меньше, -их просто нет..... В ЛЕ попасть бы....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: yuri
Цитата: СуперШтангист


Ну так вы недалеко ушли от нас, правда вылетели из ЛЕ и теперь у вас 1 серьезный фронт , второй из ФНЛ.

Я не спартач и буду болеть за хабаровчан, тем более Спартак стабильно садится в лужу филейной частью с командами подобного уровня.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:31) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: СуперШтангист
На три фронта тот же Спартак играл, где Зе Луиш травмы получает заставляющие смеяться))
Даже нищий ЦСКА за 3 года вбухавший 0,5 млн на трансферы и то забивает сейчас середнякам, со старпёрами-защитниками и без нормальных нападающих.
Сарсания был важным человеком с точки зрения переговорщика, но не тренера и не командного психолога.

Ну так вы недалеко ушли от нас, правда вылетели из ЛЕ и теперь у вас 1 серьезный фронт , второй из ФНЛ.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: yuri
Цитата: СуперШтангист
Но ведь были же после 8 туров

Тогда эти шансы были у 6 команд, сэр. Потом умер как оказывается важный человек в клубе. тут же появилась усталость игры на 3 фронта длиной 3 месяца, много ещё чего. Но основная команда абсолютно новая . В этом году надежда только на ЛЕ ещё есть. Здесь всё тухло.

После 8 туров шансы были у 16 команд сэр, ваш кэп bowtie
На три фронта тот же Спартак играл, где Зе Луиш травмы получает заставляющие смеяться))
Даже нищий ЦСКА за 3 года вбухавший 0,5 млн на трансферы и то забивает сейчас середнякам, со старпёрами-защитниками и без нормальных нападающих.
Сарсания был важным человеком с точки зрения переговорщика, но не тренера и не командного психолога.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:12) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: СуперШтангист
Но ведь были же после 8 туров

Тогда эти шансы были у 6 команд, сэр. Потом умер как оказывается важный человек в клубе. тут же появилась усталость игры на 3 фронта длиной 3 месяца, много ещё чего. Но основная команда абсолютно новая . В этом году надежда только на ЛЕ ещё есть. Здесь всё тухло.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
лепехин наркоман какой то
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: yuri
Их просто нет этих шансов в этом году. Если практически смотреть.

Но ведь были же после 8 туров bowtie
Я ещё до перемен в руководстве клуба утверждал, что из Фурсенко - руководитель, как пуля из известной субстанции.
Но все зенитовцы тогда ему рукоплескали.
Надеюсь, что посмеюсь, когда вы мимо ЛЧ (вне топ-3) пролетите в очередной раз, вбухав солидные деньги.

Но вы можете всё равно продолжать строить из себя экспертов))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Да и ставку он в любом случае делает на иностранцев. Он понимает, что из-за лимита россияне должны быть в составе, но впечатление, будто он понимает, что это не те игроки, которые будут добиваться результата. дипломатично выразился Лепехин.

Манчини сегодня высказался о травме Мамманы - выбыл очень важный игрок. Волзможно и так. Но в Зенит постоянно выдергивают игроков из других команд. И не просто игроков, а тех на которых делается игра команды в целом. Вспомнить всех, страницы не хватит. И постоянно одно и тоже - выхлоп нулевой.
забрали Мевлю . Изначально было понятно - габаритный медленный защитник. его встраивать в игру команды надо ТЩАТЕЛЬНО! Новосельцев чем не угодил? ведь вполне себе у Бердыева играл! Полоз медленно, тягуче, тщательно делал себе имя в том же Ростове. Сейчас это уже не тот Полоз.

Хотелось бы видеть нормальное решение - сохранить состав. Никого не добавляя. И пригласить нормального тренера. без излишних амбиций и лишнего пиара. Рахимова, например. Семака.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (8)

Их просто нет этих шансов в этом году. Если практически смотреть.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Терек»
Помню, когда я зимой говорил, что Зенит чемпион товарняков (меня тогда все Зенитовцы минусовали и активно возражали), надо мной смеялись.

А теперь над вами смеюсь я joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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