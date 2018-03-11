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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен победой своей команды над «СКА-Хабаровск» и ответил на вопрос о том, доволен ли он имеющимся составом, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Решение о переводе Максимовича, которое почти стало ключевым, созрело по ходу матча?
– Да, решили по ходу игры.
– Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с подач со стандарта в РФПЛ, в чем проблема?
– Видимо, потому что другие хорошо обороняются. Мы отрабатываем различные варианты стандартов, узнаём соперника, отталкиваемся от того, что видим на видео. За неделю очень сложно предумотреть, что будет происходить по ходу матча.
– Ханни на тот момент был лучшим игроком «Спартака», почему вы его заменили?
– Нам нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной. Нам нужен был такой вариант.
– Вы позвали Рошу сразу после промаха Промеса. Его замена продиктована тем, что ему сегодня не везло?
– Я просто поставил Педро Рошу в надежде изменить что-то, он был более свеж в этот момент. Замена игрока не является наказанием, я заменил Промеса не из-за пенальти или его промахов. Замена делается ради победы.
– Что происходит с Промесом этой весной?
– Порой нападающие переживают такие моменты. Порой они бьют и сразу забивают, порой у них не получается. Я не оцениваю игроков на основании того, забивают они или нет. Я оцениваю исходя из того, что они делают для команды на поле. Порой Квинси забивает, порой – нет, но это не показатель.
– Решение отправить Максимовича вперёд - ваше или Фернандо подсказал?
– Нет, это было наше решение, интуиция подсказала.
– Мне позвонило несколько человек, ревели в трубку. Не пойму от чего. То ли от счастья, что победили. То ли от горя, что победили с горем пополам последнюю команду чемпионата. Поможете разобраться?
– Думаю, не мне стоит адресовывать такой вопрос. Мы сделали всё для победы, игроки отдали 100 процентов. Не всегда можно побеждать 5:0, 4:0. Лучше побеждать и играть плохо. Я хочу побеждать, а не устраивать шоу.
– Тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает игроков. Вам всего хватает?
– Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле.
– Решение о переводе Максимовича, которое почти стало ключевым, созрело по ходу матча?
– Да, решили по ходу игры.
– Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с подач со стандарта в РФПЛ, в чем проблема?
– Видимо, потому что другие хорошо обороняются. Мы отрабатываем различные варианты стандартов, узнаём соперника, отталкиваемся от того, что видим на видео. За неделю очень сложно предумотреть, что будет происходить по ходу матча.
– Ханни на тот момент был лучшим игроком «Спартака», почему вы его заменили?
– Нам нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной. Нам нужен был такой вариант.
– Вы позвали Рошу сразу после промаха Промеса. Его замена продиктована тем, что ему сегодня не везло?
– Я просто поставил Педро Рошу в надежде изменить что-то, он был более свеж в этот момент. Замена игрока не является наказанием, я заменил Промеса не из-за пенальти или его промахов. Замена делается ради победы.
– Что происходит с Промесом этой весной?
– Порой нападающие переживают такие моменты. Порой они бьют и сразу забивают, порой у них не получается. Я не оцениваю игроков на основании того, забивают они или нет. Я оцениваю исходя из того, что они делают для команды на поле. Порой Квинси забивает, порой – нет, но это не показатель.
– Решение отправить Максимовича вперёд - ваше или Фернандо подсказал?
– Нет, это было наше решение, интуиция подсказала.
– Мне позвонило несколько человек, ревели в трубку. Не пойму от чего. То ли от счастья, что победили. То ли от горя, что победили с горем пополам последнюю команду чемпионата. Поможете разобраться?
– Думаю, не мне стоит адресовывать такой вопрос. Мы сделали всё для победы, игроки отдали 100 процентов. Не всегда можно побеждать 5:0, 4:0. Лучше побеждать и играть плохо. Я хочу побеждать, а не устраивать шоу.
– Тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает игроков. Вам всего хватает?
– Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле.
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