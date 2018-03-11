Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен победой своей команды над «СКА-Хабаровск» и ответил на вопрос о том, доволен ли он имеющимся составом, передаёт корреспондент– Да, решили по ходу игры.– Видимо, потому что другие хорошо обороняются. Мы отрабатываем различные варианты стандартов, узнаём соперника, отталкиваемся от того, что видим на видео. За неделю очень сложно предумотреть, что будет происходить по ходу матча.– Нам нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной. Нам нужен был такой вариант.– Я просто поставил Педро Рошу в надежде изменить что-то, он был более свеж в этот момент. Замена игрока не является наказанием, я заменил Промеса не из-за пенальти или его промахов. Замена делается ради победы.– Порой нападающие переживают такие моменты. Порой они бьют и сразу забивают, порой у них не получается. Я не оцениваю игроков на основании того, забивают они или нет. Я оцениваю исходя из того, что они делают для команды на поле. Порой Квинси забивает, порой – нет, но это не показатель.– Нет, это было наше решение, интуиция подсказала.– Думаю, не мне стоит адресовывать такой вопрос. Мы сделали всё для победы, игроки отдали 100 процентов. Не всегда можно побеждать 5:0, 4:0. Лучше побеждать и играть плохо. Я хочу побеждать, а не устраивать шоу.– Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле.