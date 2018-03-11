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Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие

Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшиеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен победой своей команды над «СКА-Хабаровск» и ответил на вопрос о том, доволен ли он имеющимся составом, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Решение о переводе Максимовича, которое почти стало ключевым, созрело по ходу матча?

– Да, решили по ходу игры.

– Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с подач со стандарта в РФПЛ, в чем проблема?

– Видимо, потому что другие хорошо обороняются. Мы отрабатываем различные варианты стандартов, узнаём соперника, отталкиваемся от того, что видим на видео. За неделю очень сложно предумотреть, что будет происходить по ходу матча.

– Ханни на тот момент был лучшим игроком «Спартака», почему вы его заменили?

– Нам нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной. Нам нужен был такой вариант.

– Вы позвали Рошу сразу после промаха Промеса. Его замена продиктована тем, что ему сегодня не везло?

– Я просто поставил Педро Рошу в надежде изменить что-то, он был более свеж в этот момент. Замена игрока не является наказанием, я заменил Промеса не из-за пенальти или его промахов. Замена делается ради победы.

– Что происходит с Промесом этой весной?

– Порой нападающие переживают такие моменты. Порой они бьют и сразу забивают, порой у них не получается. Я не оцениваю игроков на основании того, забивают они или нет. Я оцениваю исходя из того, что они делают для команды на поле. Порой Квинси забивает, порой – нет, но это не показатель.

– Решение отправить Максимовича вперёд - ваше или Фернандо подсказал?

– Нет, это было наше решение, интуиция подсказала.

– Мне позвонило несколько человек, ревели в трубку. Не пойму от чего. То ли от счастья, что победили. То ли от горя, что победили с горем пополам последнюю команду чемпионата. Поможете разобраться?

– Думаю, не мне стоит адресовывать такой вопрос. Мы сделали всё для победы, игроки отдали 100 процентов. Не всегда можно побеждать 5:0, 4:0. Лучше побеждать и играть плохо. Я хочу побеждать, а не устраивать шоу.

– Тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает игроков. Вам всего хватает?

– Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле.
Сегодня, 21:38
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№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, не ныть на болотах-это утопия...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:45) #
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online

Цитата: valerman40
по составу мы чуть ли не сильнейшие, а вот по игре к тебе как к тренеру есть вопросы.


ну не будь суров, игрок плохо чуствует себя но не хочет пропускать матч, говорит я выйду , но не понимая что больше негатива принесет чем позитива, то тогда как быть? я считаю, что проблема в другом! особых претензий нет к каррере, он работает с тем что есть, не факт что б ы щас другой справился лучше!!!время его еще не пришло что свергать!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мужик!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по составу мы чуть ли не сильнейшие, а вот по игре к тебе как к тренеру есть вопросы.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пчёл... (Сегодня, 21:42) #
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online

контрольный чпок в сторону чухни.... в пиDeре ныть....)))
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:41) #
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online

ну если сравнить с манчини, каррера достоин уважения, принял спартак, стал чемпионом, и щас не плохо , практически без селекции, манчини и рядом не стоял, если все считают карреру средним, то манчини явно днище!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 21:41) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Золотые слова
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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