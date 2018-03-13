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Болельщик "Зенита": если мне ответил сам тренеришка, то хоть за что-то могу его уважать

Болельщик "Зенита" Игорь Залепухин, вступивший в перепалку в Инстаграме с главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини, прокомментировал ситуацию.

"Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто "по фану". Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его эсэмэмщик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать. Моя сестра бы тоже оценила, но её, уж не знаю, к сожалению или к счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии.

Это может стать причиной для серьёзного "бугурта" в комментариях, а причиной серьёзных протестов должна стать игра "Зенита". Возможно, ответ Манчини может заставить кого-то обвинить Мистера в потере авторитета, и без того не сильно впечатляющего.

Но тут уже больше вопрос, кто там сидит. Наверное, не очень круто, если коуч больше думает, что там ответить какому-то Игорю Залепухину в окне комментариев, чем осмысляет результат матча сразу после его окончания", - цитирует Залепухина ФАН.
Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 10:43
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№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
У меня только один вопрос после всей этой бури в стакане- есть ли у Залупихина сестра и если ее уже нет к сожалению, то почему он этому счастлив.


Похоже у него сестры не было вообще.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
У меня только один вопрос после всей этой бури в стакане- есть ли у Залупихина сестра и если ее уже нет к сожалению, то почему он этому счастлив.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я не понимаю откуда в нас столько злобы.
Опять монголы виноваты?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: kurbath тула (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
guns111

пистуй в германию ганс
ну мля и болелы у зени
ганс
окуеть
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Никто и ничто пропиарилось на Манчини. ДБ

ДБ- Достойный Болельщик
?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Богата земля русская долбоебами.

После такого поста, даже начинаешь понимать откуда их надувает...
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (4)

Никто и ничто пропиарилось на Манчини. ДБ
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Залипухин...хорошими делами прославиться нельзя.
Дайте Манчини поработать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:48) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Взбурлили гОвна в городе Петра.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Богата земля русская долбоебами. Хотя и Манчини как школьник поступил


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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