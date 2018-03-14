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"Бешикташ" - "Бавария": стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы "Бешикташа" и "Баварии" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бешикташ": Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан, Ленс, Вагнер Лав, Пектемек.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Мартинес, Алькантара, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Теги: Бешикташ Бавария
Сегодня, 19:19
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