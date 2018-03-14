Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
21:10
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (4)
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (4)
20:23
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
17:39
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
16:42
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
14:06
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (2)
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (2)
"Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ"
В ответном матче 1/8 финала "Бавария" одержала победу над "Бешикташем".
Лига чемпионов
1/8 финала
Матч 1 - 0:5
"Бешикташ" – "Бавария" 1:3
Гол: Лав, 60 - Алькантара, 19, Генюл, 47 (авто.), Вагнер, 85
"Бешикташ": Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 61), Лав (Бабель, 76), Пектемек
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Мартинес, Алькантара (Родригес, 36), Видаль, Рибери, Левандовски (Вагнер, 70), Мюллер
Предупреждения: Хуммельс, 38, Боатенг, 40, Рафинья, 63, Хатчинсон, 65, Озьякуп, 71
Лига чемпионов
1/8 финала
Матч 1 - 0:5
"Бешикташ" – "Бавария" 1:3
Гол: Лав, 60 - Алькантара, 19, Генюл, 47 (авто.), Вагнер, 85
"Бешикташ": Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 61), Лав (Бабель, 76), Пектемек
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Мартинес, Алькантара (Родригес, 36), Видаль, Рибери, Левандовски (Вагнер, 70), Мюллер
Предупреждения: Хуммельс, 38, Боатенг, 40, Рафинья, 63, Хатчинсон, 65, Озьякуп, 71
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.