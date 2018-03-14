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"Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ"

В ответном матче 1/8 финала "Бавария" одержала победу над "Бешикташем".

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 0:5

"Бешикташ" – "Бавария" 1:3

Гол: Лав, 60 - Алькантара, 19, Генюл, 47 (авто.), Вагнер, 85

"Бешикташ": Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 61), Лав (Бабель, 76), Пектемек

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Мартинес, Алькантара (Родригес, 36), Видаль, Рибери, Левандовски (Вагнер, 70), Мюллер

Предупреждения: Хуммельс, 38, Боатенг, 40, Рафинья, 63, Хатчинсон, 65, Озьякуп, 71
Теги: Бешикташ Бавария
Сегодня, 21:51
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№1 Написал: Vaserman21 (Сегодня, 23:02) #
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Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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