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Юпп Хайнкес: было непросто победить "Бешикташ" на его поле

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Бешикташем" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это убедительный результат. "Бешикташ" не проигрывал на своем поле в Лиге чемпионов, поэтому победить было непросто. Мы забили в подходящие моменты, доведя общий счет по итогам двух матчей до 7:0. Это нормально, что после этого мы слегка расслабились", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Теги: Хайнкес Бавария Бешикташ
Сегодня, 23:16
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