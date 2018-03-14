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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юпп Хайнкес: было непросто победить "Бешикташ" на его поле
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Бешикташем" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это убедительный результат. "Бешикташ" не проигрывал на своем поле в Лиге чемпионов, поэтому победить было непросто. Мы забили в подходящие моменты, доведя общий счет по итогам двух матчей до 7:0. Это нормально, что после этого мы слегка расслабились", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
"Это убедительный результат. "Бешикташ" не проигрывал на своем поле в Лиге чемпионов, поэтому победить было непросто. Мы забили в подходящие моменты, доведя общий счет по итогам двух матчей до 7:0. Это нормально, что после этого мы слегка расслабились", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
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