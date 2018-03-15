"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста

The Petrovsky cat approves -more cats in football please!? #BesiktasCat @BesiktasEnglish pic.twitter.com/wBBGXruIV4 — FC Zenit in English (@fczenit_en) March 15, 2018

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала момент, который произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бешикташ" – "Бавария" (1:3).Напомним, что во время встречи на поле выбежал кот."Петровский кот одобряет. Побольше кошек в футболе, пожалуйста", – говорится в сообщении "Зенита".