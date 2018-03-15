Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Зенит": побольше кошек в футболе, пожалуйста

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала момент, который произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бешикташ" – "Бавария" (1:3).

Напомним, что во время встречи на поле выбежал кот.

"Петровский кот одобряет. Побольше кошек в футболе, пожалуйста", – говорится в сообщении "Зенита".

Сегодня, 20:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Цитата: serega_user
Да какие там мозги

У осла? Ато!
У бакланов тоже, кстати - мозжечек да глаза в черепе - вот и долбят как дятлы, потом кукуют на 5ом месте joy

Ой как смешно Илюша пошутил smile для одной извилины весьма достойно! wink


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: serega_user
Да какие там мозги

У осла? Ато!
У бакланов тоже, кстати - мозжечек да глаза в черепе - вот и долбят как дятлы, потом кукуют на 5ом месте joy


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: shatronok
Цитата: нетрал
Цитата: Clover
№1 Написал: Clover (Сегодня, 20:27) #-4 (4)


online

Бакланы помойные...

Цитата: Сибирячок
бакланы помойные

под копирку .... жопашники.. joy

Мозг-то один на всех.

Да какие там мозги - максимум извилина))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Петровский кот одобряет
smile yuri?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
Цитата: Clover
№1 Написал: Clover (Сегодня, 20:27) #-4 (4)


online

Бакланы помойные...

Цитата: Сибирячок
бакланы помойные

под копирку .... жопашники.. joy

Мозг-то один на всех.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
№1 Написал: Clover (Сегодня, 20:27) #-4 (4)


online

Бакланы помойные...

Цитата: Сибирячок
бакланы помойные

под копирку .... жопашники.. joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи навозные
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:28) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
бакланы помойные


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.