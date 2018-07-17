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Возвращение лучшей лиги мира. Обзор 1-го тура ФНЛ
Наверняка, многие с нетерпением ждали завершения чемпионата мира, чтобы с головой окунуться в мир бескомпромиссных футбольных баталий на полях ФНЛ. Состав участников серьезно обновился, какие-то команды вообще сменили место прописки и названия, некоторые клубы провели мощнейшую трансферную кампанию – в общем, новый сезон обещает быть богатым на интересные события. Главный специалист Rusfootball.info по недрам отечественного футбола Александр Симбирский докладывает о результатах первого тура.
Базелюк забыл про FIFA?
В свое время Константин Базелюк ярко дебютировал в ЦСКА и даже признавался лучшим молодым игроком страны. С тех пор карьера молодого форварда покатилась под откос. Свой лучший отрезок Базелюк провел в аренде в тогда еще «СКА-Энергии», потом снова растворился в мире стримов и всплыл для реанимации опять же в Хабаровске. И возвращение вышло удачным – в первой же игре Базелюк оформил дубль в ворота «Армавира» (команда из Краснодарского края оформила промоушн через ПФЛ, одна из немногих, к слову), которому, судя по всему, надо будет привыкнуть к новой обстановке. Ибо хабаровчане не оставили гостям вообще никаких шансов. К дублю Базелюка добавился еще и шикарный гол Максима Ненахова, воспитанника московского «Динамо». Состав «СКА-Хабаровск» выглядит не совсем амбициозным для вылетевшего из РФПЛ клуба, но первый матч получился отличным. Посмотрим, что будет дальше.
Отскок «Химок»
Непотопляемая «Луч-Энергия» для краткости сменила название на «Луч» и назначила главным тренером Юрия Красножана… И непостижимым образом проиграла в первом матче новой команде Игоря Шалимова. Хозяева владели тотальным преимуществом, но не смогли конвертировать его в голы. В дело регулярно вступали каркас ворот и голкипер Денис Кавлинов. Более того, на 63-й минуте «Химки» остались вдесятером – вторую желтую карточку получил Александр Филин. «Луч» понесся вперед, но нарвался на ответную атаку, итогом которой стал гол Димидко. Штурм дальневосточников ни к чему не привел, так что Игорь Шалимов начал с победы, а «Лучу» надо будет хорошо поработать над реализацией моментов.
Уничтожение «Балтики»
Да, вместе с новым стадионом в Калининграде решили основательно взяться за местную команду. Главным тренером «Балтики» стал Валерий Непомнящий, а состав команды пополнили Алан Касаев, Владимир Дядюн, Александр Буйволов, Джамалдин Ходжаниязов – игроки, которые считаются относительно годными даже по меркам Премьер-Лиги. Амбиции и планы у «Балтики» в этом сезоне, как минимум, наполеоновские. Но пока нужно обкатать новую команду. Потому что выезд в Тюмень получился для калининградцев кошмарным. «Тюмень» в прошлом сезоне вылетела по спортивному принципу, но, как все помнят, сохранила прописку в ФНЛ. Команда серьезно обновилась летом и тоже укрепила состав. И в первом матче жгли дебютанты. «Балтика» в первом тайме владела огромным преимуществом, шла в высокий прессинг, но тюменцы так грамотно ловили соперника на контратаках, что к перерыву вели со счетом 3:0. У гостей был шанс вернуться в игру после того, как в дебюте второго тайма отличился Дядюн, но Максим Вотинов, новичок «Тюмени» тут же восстановил разницу в счете. Всего Вотинов забил три гола в этой встрече, а еще один добавил другой новичок «Тюмени» Артур Малоян, арендованный у «Енисея». Фееричная победа «Тюмени» и дикий конфуз «Балтики». Блестящий матч провел голкипер хозяев Станислав Бучнев, отметивший таким образом свой день рождения – на счету бывшего вратаря «Волгаря» 6 сэйвов. И да, еще один тюменский дебютант Игорь Коронов поучаствовал во всех голевых атаках команды.
Ничейный дебют Черышева
Отец Дениса Черышева снова решил попытать счастья на тренерском поприще – в предыдущие годы получалось не очень. Ту же «Мордовию» Черышев-старший в свое время благополучно отправил в ПФЛ. Сейчас же Дмитрий Черышев возглавил «Нижний Новгород» (бывший «Олимпиец») и в первом туре получил в соперники… Да, ту самую «Мордовию», которая прошла очищение ПФЛ. Матч получился боевым и богатым на события. На гол Аркадия Симанова хозяева ответили голом Владимира Обухова, в концовке матча «Нижний Новгород» вновь выше вперед благодаря мячу Хайруллова, но «Мордовия» сумела вновь отыграться – отличился Владислав Адаев. 2:2 – нормальный результат, интересный футбол, будем надеяться, что обе команды будут продолжать культивировать атакующую игру.
«Тамбов» побеждает без Талалаева
Да, так и не смог Андрей Талалаев исполнить мечту всего города и вывести местную команду в Премьер-Лигу. «Амкар» перед смертью успел заблокировать промоушн тамбовчан. Талалаев летом команду покинул, а его место занял Мурат Искаков (формально главным тренером является Тимур Шипшев). В равной выездной игре с «Зенитом-2» тамбовчане взяли трудовые три очка благодаря голам Чернышова и Аппаева. Сине-бело-голубые ответили только голом Ильи Воробьева. К слову, Константина Зырянова летом сменил другой легендарный для «Зенита» человек – Александр Горшков теперь будет развивать питерскую молодежь. И, хотя «Зенит-2» проиграл, но игра новой команды Горшкова вселяет определенный оптимизм.
Ремейк кубкового полуфинала
«Шинник» на выезде обыграл финалистов Кубка России из «Авангарда». Куряне остались без Лиги Европы из-за подлого «Тосно», который одержал победу в турнире и оформил финансовый суицид. «Авангард», кстати, в полуфинале кубка играл именно с «Шинником» и одержал тогда победу. Теперь подопечные Александра Побегалова отомстили – голами в составе гостей отметились Гелоян и Стешин, а «Авангард» ответил только результативным действием Касьяна.
«Сочи» проигрывает «Спартаку-2» и другие матчи
Да, это питерское «Динамо», на самом деле. Команда Точилина сменила место жительства на Сочи, ибо надо поддерживать в городе интерес к футболу. Но на новом стадионе бывшее «Динамо» все-таки не играет. Но и ладно. «Сочи» имел массу моментов, но не сумел пробить Данилу Ермакова, а вот спартаковцы свой шанс реализовали – заработали пенальти, с которого отличился Владислав Пантелеев.
«Томь» дома обыграла «Факел» (и он тоже не вылетел) благодаря дублю Ильи Кухарчука. «Сибирь» на выезде сыграла 1:1 с «Краснодаром-2», самым странным новичком ФНЛ. Хотя гости почти весь матч вели в счете, но дерзкая краснодарская молодежь на последних секундах компенсированного времени сумела уйти от поражения – отличился защитник Сергей Бородин. Отметим по этому матчу блестящего ЦПЗ из «Краснодара-2», Даниила Уткина, который прекрасно проявил себя. Уткин считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, так что начинайте следить за ним, пока это не стало мейнстримом.
Ну и в последнем матче первого тура дебютанты ФНЛ из «Чертаново» дома сыграли вничью с «Ротором» - достойный результат для московского клуба. Честно, мы проанализировали состав «Чертаново» и поняли, что вообще практически ничего не знаем о команде. Но уже пора запомнить Антона Зиньковского, который сравнял счет ударом с пенальти после гола Андрея Мязина. «Ротор» не очень удачно стартует, но ведь нас, обычных зрителей, всегда радуют такие неожиданности.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Базелюк забыл про FIFA?
В свое время Константин Базелюк ярко дебютировал в ЦСКА и даже признавался лучшим молодым игроком страны. С тех пор карьера молодого форварда покатилась под откос. Свой лучший отрезок Базелюк провел в аренде в тогда еще «СКА-Энергии», потом снова растворился в мире стримов и всплыл для реанимации опять же в Хабаровске. И возвращение вышло удачным – в первой же игре Базелюк оформил дубль в ворота «Армавира» (команда из Краснодарского края оформила промоушн через ПФЛ, одна из немногих, к слову), которому, судя по всему, надо будет привыкнуть к новой обстановке. Ибо хабаровчане не оставили гостям вообще никаких шансов. К дублю Базелюка добавился еще и шикарный гол Максима Ненахова, воспитанника московского «Динамо». Состав «СКА-Хабаровск» выглядит не совсем амбициозным для вылетевшего из РФПЛ клуба, но первый матч получился отличным. Посмотрим, что будет дальше.
Отскок «Химок»
Непотопляемая «Луч-Энергия» для краткости сменила название на «Луч» и назначила главным тренером Юрия Красножана… И непостижимым образом проиграла в первом матче новой команде Игоря Шалимова. Хозяева владели тотальным преимуществом, но не смогли конвертировать его в голы. В дело регулярно вступали каркас ворот и голкипер Денис Кавлинов. Более того, на 63-й минуте «Химки» остались вдесятером – вторую желтую карточку получил Александр Филин. «Луч» понесся вперед, но нарвался на ответную атаку, итогом которой стал гол Димидко. Штурм дальневосточников ни к чему не привел, так что Игорь Шалимов начал с победы, а «Лучу» надо будет хорошо поработать над реализацией моментов.
Уничтожение «Балтики»
Да, вместе с новым стадионом в Калининграде решили основательно взяться за местную команду. Главным тренером «Балтики» стал Валерий Непомнящий, а состав команды пополнили Алан Касаев, Владимир Дядюн, Александр Буйволов, Джамалдин Ходжаниязов – игроки, которые считаются относительно годными даже по меркам Премьер-Лиги. Амбиции и планы у «Балтики» в этом сезоне, как минимум, наполеоновские. Но пока нужно обкатать новую команду. Потому что выезд в Тюмень получился для калининградцев кошмарным. «Тюмень» в прошлом сезоне вылетела по спортивному принципу, но, как все помнят, сохранила прописку в ФНЛ. Команда серьезно обновилась летом и тоже укрепила состав. И в первом матче жгли дебютанты. «Балтика» в первом тайме владела огромным преимуществом, шла в высокий прессинг, но тюменцы так грамотно ловили соперника на контратаках, что к перерыву вели со счетом 3:0. У гостей был шанс вернуться в игру после того, как в дебюте второго тайма отличился Дядюн, но Максим Вотинов, новичок «Тюмени» тут же восстановил разницу в счете. Всего Вотинов забил три гола в этой встрече, а еще один добавил другой новичок «Тюмени» Артур Малоян, арендованный у «Енисея». Фееричная победа «Тюмени» и дикий конфуз «Балтики». Блестящий матч провел голкипер хозяев Станислав Бучнев, отметивший таким образом свой день рождения – на счету бывшего вратаря «Волгаря» 6 сэйвов. И да, еще один тюменский дебютант Игорь Коронов поучаствовал во всех голевых атаках команды.
Ничейный дебют Черышева
Отец Дениса Черышева снова решил попытать счастья на тренерском поприще – в предыдущие годы получалось не очень. Ту же «Мордовию» Черышев-старший в свое время благополучно отправил в ПФЛ. Сейчас же Дмитрий Черышев возглавил «Нижний Новгород» (бывший «Олимпиец») и в первом туре получил в соперники… Да, ту самую «Мордовию», которая прошла очищение ПФЛ. Матч получился боевым и богатым на события. На гол Аркадия Симанова хозяева ответили голом Владимира Обухова, в концовке матча «Нижний Новгород» вновь выше вперед благодаря мячу Хайруллова, но «Мордовия» сумела вновь отыграться – отличился Владислав Адаев. 2:2 – нормальный результат, интересный футбол, будем надеяться, что обе команды будут продолжать культивировать атакующую игру.
«Тамбов» побеждает без Талалаева
Да, так и не смог Андрей Талалаев исполнить мечту всего города и вывести местную команду в Премьер-Лигу. «Амкар» перед смертью успел заблокировать промоушн тамбовчан. Талалаев летом команду покинул, а его место занял Мурат Искаков (формально главным тренером является Тимур Шипшев). В равной выездной игре с «Зенитом-2» тамбовчане взяли трудовые три очка благодаря голам Чернышова и Аппаева. Сине-бело-голубые ответили только голом Ильи Воробьева. К слову, Константина Зырянова летом сменил другой легендарный для «Зенита» человек – Александр Горшков теперь будет развивать питерскую молодежь. И, хотя «Зенит-2» проиграл, но игра новой команды Горшкова вселяет определенный оптимизм.
Ремейк кубкового полуфинала
«Шинник» на выезде обыграл финалистов Кубка России из «Авангарда». Куряне остались без Лиги Европы из-за подлого «Тосно», который одержал победу в турнире и оформил финансовый суицид. «Авангард», кстати, в полуфинале кубка играл именно с «Шинником» и одержал тогда победу. Теперь подопечные Александра Побегалова отомстили – голами в составе гостей отметились Гелоян и Стешин, а «Авангард» ответил только результативным действием Касьяна.
«Сочи» проигрывает «Спартаку-2» и другие матчи
Да, это питерское «Динамо», на самом деле. Команда Точилина сменила место жительства на Сочи, ибо надо поддерживать в городе интерес к футболу. Но на новом стадионе бывшее «Динамо» все-таки не играет. Но и ладно. «Сочи» имел массу моментов, но не сумел пробить Данилу Ермакова, а вот спартаковцы свой шанс реализовали – заработали пенальти, с которого отличился Владислав Пантелеев.
«Томь» дома обыграла «Факел» (и он тоже не вылетел) благодаря дублю Ильи Кухарчука. «Сибирь» на выезде сыграла 1:1 с «Краснодаром-2», самым странным новичком ФНЛ. Хотя гости почти весь матч вели в счете, но дерзкая краснодарская молодежь на последних секундах компенсированного времени сумела уйти от поражения – отличился защитник Сергей Бородин. Отметим по этому матчу блестящего ЦПЗ из «Краснодара-2», Даниила Уткина, который прекрасно проявил себя. Уткин считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, так что начинайте следить за ним, пока это не стало мейнстримом.
Ну и в последнем матче первого тура дебютанты ФНЛ из «Чертаново» дома сыграли вничью с «Ротором» - достойный результат для московского клуба. Честно, мы проанализировали состав «Чертаново» и поняли, что вообще практически ничего не знаем о команде. Но уже пора запомнить Антона Зиньковского, который сравнял счет ударом с пенальти после гола Андрея Мязина. «Ротор» не очень удачно стартует, но ведь нас, обычных зрителей, всегда радуют такие неожиданности.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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